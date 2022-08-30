Сідничний нерв є найтовстішим з нервів людини. Це нерв крижового сплетіння, який виходить з таза, проходить через сідницю вздовж усієї ноги до пальців.

Подразнення (защемлення), запалення сідничного нерва лікарі називають ішиас (ішиалгія). Це захворювання супроводжується тривалим та сильним болем. Як довго болить сідничний нерв, пояснює невролог Вікторія Мазепіна.

Причини ішіасу:

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здавлення нерва протрузією (грижею) міжхребцевого диска;

остеофіти – нарости на хребцях, які є ускладненнями остеохондрозу;

травми таза, сідниці (зокрема і воєнні);

надмірні фізичні навантаження;

запальні процеси органів малого тазу;

значне переохолодження, різке або тривале.

Симптоми ішиасу

При ішиасі людина відчуває сильний біль в попереково-крижовій ділянці, який віддає в ногу. Зазвичай – по задньо-боковій поверхні стегна, в підколінну ямку, по задньо-боковій поверхні гомілки, часто до п’яти та пальців ноги. Може може супроводжуватись відчуттям оніміння або “повзання мурашок”. Також бувають спазми м’язів стегна та гомілки.

Біль посилюється під час руху – ходьби, нахилів тулуба, тривалого сидіння. Через нього часто людина не може ходити, стояти і навіть спати.

Він може бути сильним ниюче-пекучим, може бути помірним із періодичними “прострілами” в ногу. В особливо важких випадках може виникати частковий параліч стопи, так званий паралітичний ішиас.

Лікування ішиасу

Запалення сідничного нерва є ознакою різних захворювань, тому лікувати треба передусім причину недуги, а потім усувати больовий синдром та інші симптоми.

Призначають нестероїдні протизапальні препарати, міорелаксанти, антиконвульсанти, фізіотерапевтичні процедури (якщо немає протипоказань для них). Також гарний ефект дає масаж та лікувальна гімнастика, особливо при синдромі грушоподібного м’яза.

Використовують і додаткові альтернативні методи: акупунктура, мануальна терапія.

Хірургічне втручання проводиться в крайніх випадках. Лише тоді, коли біль дуже сильний.

Тривалість лікування різна: в одних людей полегшення настає вже після 7-10 днів терапії, в інших – до місяця.

Чи виліковний ішиас

Ішиас можна вилікувати назавжди, якщо вести здоровий спосіб життя, мати систематичне раціональне фізичне навантаження, ергономічно облаштовувати робоче місце, берегти себе від переохолодження. В іншому випадку захворювання стане хронічним, і біль постійно даватиме про себе знати.