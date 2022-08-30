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Ущемление седалищного нерва: как долго болит и можно ли вылечить

30 августа 2022, 18:59
Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV Виктория Мазепина невролог
болі у спині
Источник: Depositphotos

Седалищный нерв является самым толстым из всех нервов человека. Это нерв крестцового сплетения, который выходит из таза, проходит через ягодицу вдоль всей ноги к пальцам.

Раздражение (защемление), воспаление седалищного нерва врачи называют ишиас (ишиалгия). Это заболевание сопровождается длительной и сильной болью. Как долго болит седалищный нерв, объясняет невролог Виктория Мазепина.

Причины ишиаса:

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  • сдавление нерва протрузией (грыжей) межпозвонкового диска;
  • остеофиты – наросты на позвонках, которые являются осложнениями остеохондроза;
  • травмы таза, ягодиц (в том числе и военные);
  • чрезмерные физические нагрузки;
  • воспалительные процессы органов малого таза;
  • значительное переохлаждение, резкое или длительное.

Симптомы ишиаса

При ишиасе человек чувствует сильную боль в пояснично-крестцовом участке, которая отдает в ногу. Как правило – по заднебоковой поверхности бедра, в подколенную ямку, по заднебоковой поверхности голени, часто до пят и пальцев ног. Она может сопровождаться ощущением онемения или “ползания муравьев”. Также бывают спазмы мышц бедра и голени.

Боль усиливается при движении – ходьбе, наклонах туловища, при длительном сидении. Из-за нее часто человек не может ходить, стоять и даже спать.

Она может быть сильной ноющей, жгучей, может быть умеренной с периодическими “прострелами” в ногу. В особо тяжелых случаях может возникать частичный паралич стопы, так называемый паралитический ишиас.

Лечение ишиаса

Воспаление седалищного нерва является признаком различных заболеваний, поэтому лечить надо в первую очередь причину недуга, а во вторую – устранять болевой синдром и другие симптомы.

Назначают нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, антиконвульсанты, физиотерапевтические процедуры (при отсутствии противопоказаний для них). Также эффективен массаж и лечебная гимнастика, особенно при синдроме грушевидной мышцы.

Используют и дополнительные альтернативные методы: акупунктура, мануальная терапия.

Хирургическое вмешательство производится в крайних случаях. Только тогда, когда боль очень сильная.

Продолжительность лечения разная: у одних людей облегчение наступает уже после 7-10 дней терапии, у других – до месяца.

Излечим ли ишиас

Ишиас можно вылечить навсегда, если вести здоровый образ жизни, иметь систематическую рациональную физическую нагрузку, эргономично обустраивать рабочее место, беречь себя от переохлаждения. В противном случае заболевание станет хроническим, и боли постоянно будут давать о себе знать.

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