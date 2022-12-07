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Что такое переохлаждение, и как его предотвратить

7 декабря 2022, 19:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров'я
переохолодження
Источник: Переохлаждение: основные симптомы и первая помощь | Здоровье

В холодное время года повышается риск холодовой травмы или, как ее чаще называют в обиходе, переохлаждения.

Этой зимой актуальность проблемы усугубляется из-за уничтожения гражданской инфраструктуры врагом.

О тяжести этой травмы свидетельствует то, что продолжительность ее лечения более чем вдвое превышает продолжительность лечения пострадавших с ожогами.

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Причины переохлаждения

Холодовую травму, кроме мороза, могут спровоцировать:

  • высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °С, но при высокой влажности может привести к холодовой травме);
  • ветер (значительно увеличивается потеря тепла);
  • принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);
  • хронические заболевания/чрезмерная усталость у человека;
  • ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды;
  • употребление алкоголя.

Если налицо комбинация нескольких таких факторов, это значительно усиливает риск развития переохлаждения.

Воздействие низких температур может вызвать обморожение (местное переохлаждение — локальное действие низких температур) и замерзание (общее переохлаждение).

Как развивается переохлаждение

Общее переохлаждение развивается следующим образом:

  • Сначала у пострадавшего появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкая дрожь мышц и “гусиная кожа”.
  • Если действие холода продолжается, дрожь достигает максимума, появляется поверхностная гипотермия (снижение температуры), сонливость начинает переходить в расстройство сознания.
  • Если же холодовая дрожь угнетается, это свидетельствует об очень опасной гипотермии, которая может привести к остановке дыхания и сердца. При этом состояние пострадавшего крайне тяжелое, он может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь, без нее человек может умереть.

Местное обморожение также развивается постепенно и имеет следующие стадии:

  • 1 степень – чувство онемения, покалывание, жжение. Пораженная кожа бледная, после согревания отекает и краснеет, приобретает багряно-красный оттенок. После такого повреждения тело обычно полностью восстанавливается через несколько дней без последствий.
  • 2 степень – появление пузырьков с прозрачным содержимым. После согревания кожи появляется интенсивный зуд и резкая боль в пораженных местах. На восстановление кожи может потребоваться 2 недели.
  • 3 степень – омертвение всех слоев кожи. Пузыри при этом наполнены кровяным содержимым. Заживление длится долго, больше месяца, и как правило, сопровождается образованием рубцов.
  • 4 степень – некроз кожи и мышц. Это тяжелое состояние, лечение и реабилитация может длиться долго.

Важно не допускать возникновения общего переохлаждения и обморожения или их сочетания.

Для этого необходимо:

  • Ограничить время пребывания на улице в холодную, сырую или ветреную погоду.
  • Одевайтесь в несколько слоев свободной теплой одежды. Воздух, попадающий между слоями одежды, действует как изоляция от холода. Следует носить ветрозащитную и водонепроницаемую верхнюю одежду, чтобы защититься от ветра, снега и дождя.
  • Выбирать нижнее белье, которое отводит влагу от кожи. Лучше отказаться от хлопчатобумажной, ведь она поглощает влагу.
  • Менять мокрую одежду как можно скорее.
  • Носить шапку или повязку, полностью закрывающую уши. Шерстяные или ветрозащитные материалы являются лучшими головными уборами для защиты от холода.
  • Носить варежки, а не перчатки. Они лучше защищают пальцы.
  • Носить хорошо сидящие носки и стельки, отводящие влагу и обеспечивающие изоляцию. Подумайте также о грелках для рук и ног. Убедитесь, что ноги не сдавливают сапоги и не ограничивают приток крови.
  • Искать теплое укрытие, если вы заметили признаки обморожения.
  • Откажись от алкоголя, если планируете быть на улице в холодную погоду. Алкогольные напитки заставляют организм быстро терять тепло.
  • Есть хорошо сбалансированную пищу и помнить о водном балансе. Это поможет вам согреться даже перед тем, как выйти на мороз.
  • Не находиться долго в одной позе или неподвижно. Физические упражнения могут помочь вам согреться.
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Зимой во время войны важно помнить об основных симптомах переохлаждения и понимать, как при необходимости оказать первую помощь себе или другим.

Первая медицинская помощь человеку с холодовой травмой:

Перед оказанием помощи убедитесь в отсутствии опасности для себя и пострадавшего. Только тогда можно перейти к следующему шагу:

  1. Прекратите действие низкой температуры на пострадавшего: накройте теплым одеялом или спасательным одеялом.
  2. Успокойте пострадавшего и объясните свои дальнейшие действия.
  3. Вызовите экстренную медицинскую помощь и следуйте указаниям диспетчера.

Если у пострадавшего признаки общего переохлаждения:

  1. Устраните действие неблагоприятных факторов внешней среды, переместите человека в теплое помещение.
  2. Снимите с него холодную, влажную одежду.
  3. Если пострадавший в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки.

Если у пострадавшего признаки отморожения:

  • Устраните действие неблагоприятных факторов внешней среды, переместите человека в теплое помещение.
  • Осторожно, без труда снимите с пострадавшего холодную, влажную одежду/обувь.
  • Наложите на пораженные участки тела чистые, стерильные, сухие марлевые повязки без оказания дополнительного давления на кожу.
  • При необходимости обездвижьте пораженные конечности.
  • Если пострадавший в сознании, дайте безалкогольные теплые напитки.
  • Не массируйте и не растирайте пораженные участки, не применяйте местные источники тепла.
  • Не повреждайте имеющиеся на месте обморожения пузыри.
  • Накройте пострадавшего термопокрывалом/покрывалом.
  • Обеспечьте постоянное наблюдение за ним до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.
  • При ухудшении состояния пострадавшего до приезда бригады экстренной (скорой) помощи
  • повторно позвоните диспетчеру экстренной медицинской помощи.
  • По возможности соберите у пострадавшего или окружающих максимально возможную информацию об обстоятельствах получения травмы. Всю полученную информацию передайте специалистам бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или диспетчеру.
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Если до приезда бригады экстренной (скорой) помощи пострадавший потерял сознание, определите признаки жизни, и если их нет, начните сердечно-легочную реанимацию.

Источник
Переохлаждение: основные симптомы и первая помощь | Здоровье
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