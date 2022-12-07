Переохлаждение: основные симптомы и первая помощь | Здоровье

В холодное время года повышается риск холодовой травмы или, как ее чаще называют в обиходе, переохлаждения.

Этой зимой актуальность проблемы усугубляется из-за уничтожения гражданской инфраструктуры врагом.

О тяжести этой травмы свидетельствует то, что продолжительность ее лечения более чем вдвое превышает продолжительность лечения пострадавших с ожогами.

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Причины переохлаждения

Холодовую травму, кроме мороза, могут спровоцировать:

высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °С, но при высокой влажности может привести к холодовой травме);

ветер (значительно увеличивается потеря тепла);

принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);

хронические заболевания/чрезмерная усталость у человека;

ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды;

употребление алкоголя.

Если налицо комбинация нескольких таких факторов, это значительно усиливает риск развития переохлаждения.

Воздействие низких температур может вызвать обморожение (местное переохлаждение — локальное действие низких температур) и замерзание (общее переохлаждение).

Как развивается переохлаждение

Общее переохлаждение развивается следующим образом:

Сначала у пострадавшего появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкая дрожь мышц и “гусиная кожа”.

Если действие холода продолжается, дрожь достигает максимума, появляется поверхностная гипотермия (снижение температуры), сонливость начинает переходить в расстройство сознания.

Если же холодовая дрожь угнетается, это свидетельствует об очень опасной гипотермии, которая может привести к остановке дыхания и сердца. При этом состояние пострадавшего крайне тяжелое, он может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь, без нее человек может умереть.

Местное обморожение также развивается постепенно и имеет следующие стадии:

1 степень – чувство онемения, покалывание, жжение. Пораженная кожа бледная, после согревания отекает и краснеет, приобретает багряно-красный оттенок. После такого повреждения тело обычно полностью восстанавливается через несколько дней без последствий.

2 степень – появление пузырьков с прозрачным содержимым. После согревания кожи появляется интенсивный зуд и резкая боль в пораженных местах. На восстановление кожи может потребоваться 2 недели.

3 степень – омертвение всех слоев кожи. Пузыри при этом наполнены кровяным содержимым. Заживление длится долго, больше месяца, и как правило, сопровождается образованием рубцов.

4 степень – некроз кожи и мышц. Это тяжелое состояние, лечение и реабилитация может длиться долго.

Важно не допускать возникновения общего переохлаждения и обморожения или их сочетания.

Для этого необходимо:

Ограничить время пребывания на улице в холодную, сырую или ветреную погоду.

Одевайтесь в несколько слоев свободной теплой одежды. Воздух, попадающий между слоями одежды, действует как изоляция от холода. Следует носить ветрозащитную и водонепроницаемую верхнюю одежду, чтобы защититься от ветра, снега и дождя.

Выбирать нижнее белье, которое отводит влагу от кожи. Лучше отказаться от хлопчатобумажной, ведь она поглощает влагу.

Менять мокрую одежду как можно скорее.

Носить шапку или повязку, полностью закрывающую уши. Шерстяные или ветрозащитные материалы являются лучшими головными уборами для защиты от холода.

Носить варежки, а не перчатки. Они лучше защищают пальцы.

Носить хорошо сидящие носки и стельки, отводящие влагу и обеспечивающие изоляцию. Подумайте также о грелках для рук и ног. Убедитесь, что ноги не сдавливают сапоги и не ограничивают приток крови.

Искать теплое укрытие, если вы заметили признаки обморожения.

Откажись от алкоголя, если планируете быть на улице в холодную погоду. Алкогольные напитки заставляют организм быстро терять тепло.

Есть хорошо сбалансированную пищу и помнить о водном балансе. Это поможет вам согреться даже перед тем, как выйти на мороз.

Не находиться долго в одной позе или неподвижно. Физические упражнения могут помочь вам согреться.

Зимой во время войны важно помнить об основных симптомах переохлаждения и понимать, как при необходимости оказать первую помощь себе или другим.

Первая медицинская помощь человеку с холодовой травмой:

Перед оказанием помощи убедитесь в отсутствии опасности для себя и пострадавшего. Только тогда можно перейти к следующему шагу:

Прекратите действие низкой температуры на пострадавшего: накройте теплым одеялом или спасательным одеялом. Успокойте пострадавшего и объясните свои дальнейшие действия. Вызовите экстренную медицинскую помощь и следуйте указаниям диспетчера.

Если у пострадавшего признаки общего переохлаждения:

Устраните действие неблагоприятных факторов внешней среды, переместите человека в теплое помещение. Снимите с него холодную, влажную одежду. Если пострадавший в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки.

Если у пострадавшего признаки отморожения:

Устраните действие неблагоприятных факторов внешней среды, переместите человека в теплое помещение.

Осторожно, без труда снимите с пострадавшего холодную, влажную одежду/обувь.

Наложите на пораженные участки тела чистые, стерильные, сухие марлевые повязки без оказания дополнительного давления на кожу.

При необходимости обездвижьте пораженные конечности.

Если пострадавший в сознании, дайте безалкогольные теплые напитки.

Не массируйте и не растирайте пораженные участки, не применяйте местные источники тепла.

Не повреждайте имеющиеся на месте обморожения пузыри.

Накройте пострадавшего термопокрывалом/покрывалом.

Обеспечьте постоянное наблюдение за ним до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

При ухудшении состояния пострадавшего до приезда бригады экстренной (скорой) помощи

повторно позвоните диспетчеру экстренной медицинской помощи.

По возможности соберите у пострадавшего или окружающих максимально возможную информацию об обстоятельствах получения травмы. Всю полученную информацию передайте специалистам бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или диспетчеру.

Если до приезда бригады экстренной (скорой) помощи пострадавший потерял сознание, определите признаки жизни, и если их нет, начните сердечно-легочную реанимацию.