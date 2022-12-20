Фобія — страх, який неможливо контролювати. Він стійкий та не пропорційний до реальної загрози.

Факти ICTV запитали у психолога, які фобії повʼязані з коханням та як спробувати впоратись з ними.

Чи існують фобії повʼязані зі стосунками

– Такі фобії існують, їх багато. Важливо усвідомлювати, що фобії – це захворювання. Фобії пов’язані зі стосунками відносять до соціальних фобій, лікуються вони у кабінеті психотерапевта, – зазначає психолог Катерина Клюшніченко.

Психолог додає, що це ускладнює стосунки. Але з фобіями можна працювати та досягнути того, щоб стосунки були здоровими та приносили задоволення.

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Фобії, що заважають будувати стосунки

Філемафобія. Деякі люди необгрунтовано бояться поцілунків. Саме це заважає їм будувати романтичні стосунки. В першу чергу, фобія може бути обумовлена одержимістю гігієною порожнини рота.

Генофобія. Фобія сексу може стосуватися не тільки самого акту, але й розмов про нього. Люди з таким страхом намагаються не будувати стосунки, побоюючись інтимної близькості. Часто такі люди страждають від самотності.

Омфалофобія. Люди, які страждають від фобії пупків, бояться торкатися до чужих пупків, а також не переносять, коли хтось торкається до їхнього. Іноді страх призводить до того, що люди бояться про них не лише думати, а й говорити.

Гаптофобія. Так, люди, які бояться дотиків, теж існують. Часто представники фобії не можуть навіть дивитися на людей, які обнімаються чи торкаються один одного.

Сармасофобія. Від страху прелюдії однаково часто страждають і жінки, і чоловіки. Більш того, фобія досить поширена.

Ануптафобія. Фобія може проявлятися як страх одружитися або вийти заміж не за ту людину. Крім того, часто ануптафобія проявляється як страх залишитися самотнім.

Гамофобія. Фобія, пов’язана зі вступом у шлюб і страху перед весіллям і всім, що з ним пов’язано. Переважно фобія властива чоловікам, жінки весілля бояться значно менше.

Філофобія. Страх закохатися є одним із найбільш серйозних. Найчастіше фобія проявляється у людей, які мріють про кохання. У своїх мріях і переживаннях вони можуть бачити плідні та тривалі стосунки, однак у реальному житті вони їх взагалі уникають.

У яких випадках варто звертатися до психолога?

Психолог Катерина Клюшніченко зазначає, що до спеціаліста потрібно звертатись не тільки коли є фобії, а й відчуття страху та тривожний стан.

– Це гігієна ментального здоровʼя людини. І це необхідно кожній людині. Іноді страх та тривожність у стосунках можна сплутати з фобіями. Тут спеціаліст допоможе розібратись та зможе запропонувати шляхи вирішення, – додає експерт.

Психолог також зазначає, що боротись з фобіями не потрібно. Головне – зрозуміти причину.

– Страх – це захисний механізм нашої психіки, тобто колись людина зробила для себе висновок, що кохання, близькість та дотики – це небезпечно. Саме з цим можна працювати та спростовувати отриманий досвід, – каже Клюшніченко.

Психолог радить, якщо ви знаходитесь у стосунках, то першочергово важливо говорити з партнером про те, що з вами відбувається. Розказати, що у вас є фобія стосовно чогось і ви намагаєтесь працювати над нею.

– Так ви робите ваші стосунки прозорими, вибудовуєте довірливі відносини. Це піде стосункам на користь. Партнер може не усвідомлювати ваших страхів та сприймати вашу фобію як особисту образу, – каже психолог.

За матеріалами: Medic.ua