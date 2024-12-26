Погодьтесь, що у вашому житті хоч раз був випадок, коли за столом хтось відмовився від вживання алкоголю, мотивуючи це тим, що лікується антибіотиком. В цей момент всі дружно із розумінням кивали головою.

Чому не можна вживати алкоголь під час прийому антибіотиків, Фактам ICTV розповів лікар-терапевт, дієтолог Богдан Богонос.

Лікар підкреслив, що вживання алкоголю практично не впливає на ефективність більшості антибактеріальних засобів, всі інші ствердження є міфом. Але поєднання алкоголю та антибіотиків має наслідки більш небезпечні, ніж просто задарма прийняті пігулки.

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Чи можна пити алкоголь, коли приймаєш антибіотики

– Враховуючи той факт, що більшість антибіотиків та алкоголь метаболізуються в печінці, то їх поєднання може навіть призвести до збільшення концентрації антибіотика в крові. Так в чому ж тоді криється небезпека? Правильно, в побічній дії! – розповів лікар.

Побічна дія лікарського засобу – це будь-який негативний наслідок для здоров’я, спричинений терапевтичною (не перевищеною) дозою препарату.

Під час метаболізму алкоголю в печінці утворюється ацетальдегід – проміжний метаболіт (продукт обміну речовин), симптоми впливу на організм якого:

нудота;

головокружіння;

загальна слабкість.

За словами Богдана Богоноса, в інструкціях щодо використання антибіотиків саме ці симптоми є найчастішою побічною дією. Отже, вживання алкоголю посилює побічну дію антибактеріальних засобів.

Крім того, алкоголь негативно впливає на мікробіоту (бактерії) кишківника. Будь-який антибіотик діє не тільки на погані бактерії, а й на корисні. Саме тому поєднання антибіотика та алкоголю суттєво збільшує виникнення розладів шлунково-кишкового тракту, зокрема діареї.

– Близько 80% нашого імунітету перебуває у кишківнику, а мікробіом сьогодні розглядається як окремий орган. Саме тому, лікуючи інфекційні захворювання, слід піклуватись про баланс мікробіоти, зокрема приймати пробіотики на фоні вживання антибіотиків, а не навпаки вбивати корисні бактерії за допомогою алкоголю, – зауважив лікар.

Богдан Богонос підкреслив, що міцна імунна система є єдиним правильним шляхом для боротьби з інфекцією, а алкоголь в поєднанні з антибіотиками суттєво послаблює імунітет.

Поєднання деяких антибактеріальних засобів та алкоголю може бути небезпечним для життя через виражену побічну дію. Яскравим прикладом є дисульфірамоподібна реакція у разі поєднання метронідазолу та алкоголю. Нудота, блювання, пронос, почервоніння шкіри та головокружіння – це ще найлегші прояви цієї реакції. У важких випадках може бути виражена тахікардія, утруднене дихання та навіть судоми.

Лікарі знають, що антибіотики з цієї групи слід призначати щонайменше через 72 години після вживання алкоголю. Це ще один привід ніколи не займатись самолікуванням, наголосив лікар.

– Хотів би підкреслити, що не завжди етиловий спирт як основний компонент алкогольних виробів винен в посиленні побічної дії. У пиві, шампанському та червоному вині багато тираміну – біологічно активної речовини, яка впливає на артеріальний тиск. Антибіотик лінезолід суттєво знижує розщеплення тираміну, тож поєднання його із переліченими слабоалкогольними продуктами може призвести до гіпертонічного кризу, – розповів Богдан Богонос.

У яких випадках можна вживати ліки після алкоголю

– Я є тим лікарем, який на питання пацієнтів, чи можна випити трішки червоного вина з приводу свого дня народження чи Нового року на фоні прийому антибіотиків, завжди відповідаю – ні! З досвіду зрозумів, що “трішки” — у кожного своє, – поділився Богдан Богонос.

Проте лікар розповів, що бувають випадки, коли призначення антибіотиків є доцільним навіть через кілька годин після вживання алкоголю.

Найяскравіший приклад, коли пацієнт вживав алкоголь в першій половині дня, а вже ввечері у нього підвищена температура, кашель і на рентгенографії органів грудної клітини діагностовано запалення легень. Призначення антибіотиків в такому разі має бути негайним. Але лікар знає, які антибіотики в поєднанні з алкоголем мають меншу ймовірність побічної дії.

– Саме тому завжди розповідайте лікарю про прийом алкоголю перед початком лікування, і не тільки антибіотиками! А також цінуйте своє здоров’я та дотримуйтесь рекомендацій лікарів, – побажав Богдан Богонос.