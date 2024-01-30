Согласитесь, что в вашей жизни хоть раз был случай, когда за столом кто-то отказался от употребления алкоголя, мотивируя это тем, что лечится антибиотиком. В этот момент все дружно с пониманием кивали головой.

Почему именно нельзя употреблять алкоголь во время приема антибиотиков, фактам ICTV рассказал врач-терапевт, диетолог Богдан Богонос.

Врач подчеркнул, что употребление алкоголя практически не влияет на эффективность большинства антибактериальных средств, все остальные утверждения – это миф. Но сочетание алкоголя и антибиотиков имеет последствия более опасные, чем просто напрасно принятые таблетки.

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Можно ли пить алкоголь, когда принимаешь антибиотики

– Учитывая тот факт, что большинство антибиотиков и алкоголь метаболизируются в печени, их сочетание может даже привести к увеличению концентрации антибиотика в крови. Так в чем тогда кроется опасность? Правильно, в побочном действии! – рассказал врач.

Побочное действие лекарственного средства – это любое негативное последствие для здоровья, вызванное терапевтической (не превышенной) дозой препарата.

При метаболизме алкоголя в печени образуется ацетальдегид – промежуточный метаболит (продукт обмена веществ), симптомы воздействия на организм которого:

тошнота;

головокружение;

общая слабость.

По словам Богдана Богоноса, в инструкциях по использованию антибиотиков именно эти симптомы являются самым частым побочным действием. Следовательно, употребление алкоголя усиливает побочное действие антибактериальных средств.

Кроме того, алкоголь негативно влияет на микробиоту (бактерии) кишечника. Любой антибиотик действует не только на плохие бактерии, но и полезные. Поэтому сочетание антибиотика и алкоголя существенно увеличивает возникновение расстройств желудочно-кишечного тракта, в частности диареи.

– Около 80% нашего иммунитета находятся в кишечнике, а микробиом сегодня рассматривается как отдельный орган. Именно поэтому при лечении инфекционных заболеваний следует заботиться о балансе микробиоты, в частности принимать пробиотики на фоне употребления антибиотиков, а не наоборот убивать полезные бактерии с помощью алкоголя, – отметил врач.

Богдан Богонос подчеркнул, что крепкая иммунная система является единственным верным путем к борьбе с инфекцией, а алкоголь в сочетании с антибиотиками существенно ослабляет иммунитет.

В ряде случаев сочетание некоторых антибактериальных средств и алкоголя может быть опасным для жизни из-за выраженного побочного действия. Ярким примером может служить дисульфирамоподобная реакция при сочетании метронидазола и алкоголя. Тошнота, рвота, понос, покраснение кожи и головокружение – это еще самые легкие проявления этой реакции. В тяжелых случаях может быть выраженная тахикардия, затрудненное дыхание и даже судороги.

Врачи знают, что антибиотики из этой группы следует назначать не менее чем через 72 часа после употребления алкоголя. Это еще один повод никогда не заниматься самолечением, подчеркнул врач.

– Хотел бы подчеркнуть, что не всегда этиловый спирт как основной компонент алкогольных напитков виноват в усилении побочного действия. В пиве, шампанском и красном вине много тирамина – биологически активного вещества, влияющего на артериальное давление. Антибиотик линезолид существенно снижает расщепление тирамина, поэтому сочетание его с перечисленными слабоалкогольными продуктами может привести к гипертоническому кризу, – рассказал Богдан Богонос.

В каких случаях можно принимать лекарства после алкоголя

– Я являюсь тем врачом, который на вопрос пациентов, можно ли выпить чуть-чуть красного вина по поводу своего дня рождения или Нового года на фоне приема антибиотиков, всегда отвечаю – нет! По опыту понял, что “чуть-чуть” у каждого свое, – поделился Богдан Богонос.

Однако врач рассказал, что бывают случаи, когда назначение антибиотиков целесообразно даже через несколько часов после употребления алкоголя.

Самый яркий пример, когда пациент употреблял алкоголь в первой половине дня, а уже вечером у него повышенная температура, кашель и на рентгенографии органов грудной клетки диагностировано воспаление легких. Назначение антибиотиков в этом случае должно быть незамедлительным. Но врач знает, какие антибиотики в сочетании с алкоголем обладают меньшей вероятностью побочного действия.

– Именно поэтому всегда рассказывайте врачу о приеме алкоголя перед началом лечения, и не только антибиотиками! А также цените свое здоровье и следуйте рекомендациям врачей, – пожелал Богдан Богонос.