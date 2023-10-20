Учені Британського науково-дослідного інституту деменції (UK DRI) розробили метод глибокої стимуляції мозку без хірургічного втручання, що може полегшити симптоми хвороби Альцгеймера, зокрема й деменцію.

Як повідомляється, хірургічне лікування хвороби зазвичай передбачає пророблення невеликих отворів у черепі для імплантації електродів у тканину мозку.

Але вчені розробили метод, відомий як тимчасова інтерференція, який використовує гарнітуру для подавання електричного поля різної частоти через електроди.

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– Електричні поля, що перекриваються, стимулюють гіпокамп мозку – ділянку, яка відіграє ключову роль у навчанні та пам’яті, – зазначають учені.

Експерти випробували цей метод на 20 здорових добровольцях, які виконували завдання із запам’ятовування пар облич та імен.

Сканування мозку, спрямоване на пошук змін у кровотоці, показало, що стимуляція вплинула на активність гіпокампу. Точність пам’яті покращилася після 30 хвилин лікування.

– За допомогою нашої нової техніки ми вперше показали, що можна віддалено стимулювати певні ділянки глибоко всередині людського мозку без необхідності хірургічного втручання, – заявив керівник дослідження Нір Гроссман.

За його словами, це відкриває абсолютно новий шлях лікування захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, які вражають глибокі структури мозку.

Глибока стимуляція мозку вже використовується для лікування рухових розладів, таких як хвороба Паркінсона, тремор і дистонія.

Наразі команда випробовує свою нову неінвазивну технологію на пацієнтах із ранньою стадією хвороби Альцгеймера.

Джерело: Express