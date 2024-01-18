Уже цього року в українців з’явиться можливість укласти декларацію із сімейним лікарем онлайн. Це один із кроків плану з цифровізації системи охорони здоров’я на поточний рік. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я з цифровізації Марія Карчевич.

Коли буде запущено проєкт

За словами заступника міністра, навесні планується запуск бета-версії цієї функції, тобто проєкт буде протестовано на меншій аудиторії.

– Подивимося, як це буде працювати. І далі будемо повноцінно виходити із запуском. Очікуємо, що це буде один із наших найбільших проєктів, бо потенційно нашими користувачами стануть понад 20 млн пацієнтів, – пояснила Марія Карчевич.

Зняття обмежень щодо кількості пацієнтів

Також до минулого року сімейні лікарі мали певні обмеження щодо можливості набору пацієнтів та укладання з ними декларацій – коли лікарі досягали лімітів за кількістю декларацій, то не могли взяти нових пацієнтів.

Зараз дивляться

Ці обмеження були зняті. Зокрема, їх скасували у зв’язку з тим, що в Україні велика кількість внутрішньо переміщених людей, уточнили в МОЗ.

Дані про пацієнта

Дані про пацієнта зберігатимуться в eHealth – екосистемі відносин усіх учасників цифрового медичного середовища держави. Вона охоплює всі електронні системи, реєстри та сервіси, що функціонують у сфері охорони здоров’я України, зокрема й ЕСОЗ.

Карчевич зазначила, що наразі у пацієнтів проблем із можливостями вибору сімейного лікаря бути не повинно. А коли запрацює можливість укладання декларації з сімейним лікарем онлайн, це значно спростить і зробить процес вибору лікаря та сам процес підписання декларацій доступнішим.