Уже в этом году у украинцев появится возможность заключить декларацию с семейным врачом онлайн. Это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения по цифровизации Мария Карчевич.

Когда будет запущен проект

По словам замминистра, весной планируется запуск бета-версии этой функции, то есть проект будет протестирован на меньшей аудитории.

— Посмотрим, как это будет работать. И дальше будем полноценно выходить с запуском. Ожидаем, что это будет один из наших крупнейших проектов, потому что потенциально нашими пользователями станут более 20 млн пациентов, – объяснила Мария Карчевич.

Снятие ограничений по количеству пациентов

Также до прошлого года у семейных врачей были определенные ограничения возможности набора пациентов и заключения с ними деклараций – когда врачи достигали лимитов по количеству деклараций, то не могли взять новых пациентов.

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Эти ограничения были сняты. В том числе, их отменили в связи с тем, что в Украине большое количество внутренне перемещенных людей, уточнили в Минздраве.

Данные о пациенте

Данные о пациенте будут храниться в eHealth – экосистеме отношений всех участников цифровой медицинской среды государства. Она охватывает все электронные системы, реестры и сервисы, функционирующие в сфере здравоохранения Украины, в том числе и ЕСОЗ.

Карчевич отметила, что сейчас у пациентов проблем с возможностями выбора семейного врача быть не должно. А когда заработает возможность заключения декларации с семейным врачом онлайн, это значительно упростит и сделает процесс выбора врача и сам процесс подписания деклараций доступнее.