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Covid-стратегія: вчені з’ясували, як Новій Зеландії вдалося врятувати 20 тис. життів

6 Жовтня 2023, 08:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Covid-стратегія: вчені з’ясували, як Новій Зеландії вдалося врятувати 20 тис. життів
Джерело: Pixabay

Згідно з даними доповіді, опублікованої в New Zealand Medical Journal, стратегія уряду країни під час пандемії Covid-19 посприяла тому, що рівень смертності був на 80% нижчим, ніж у США. Заходи реагування на інфекцію врятували 20 тис. життів.

У доповіді йдеться про національну Covid-стратегію, яка містила майже повне закриття міжнародних кордонів на два роки і суворий карантин на кілька днів або тижнів.

Вчені, які проводили дослідження, закликають до продовження деяких профілактичних заходів, які використовувались під час пандемії, включно з носінням масок у медичних закладах.

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У доповіді показано, наскільки вплив звичайних респіраторних інфекцій схожий з тягарем пандемії.

– Просто пандеміям приділяється набагато більше уваги, і це цілком виправдано, тому що вони можуть бути дуже руйнівними, – зазначив професор з Університету Отаго Майкл Бейкер.

За словами Бейкера, 20 тис. врятованих життів свідчать про те, що пережила б Нова Зеландія, якби рівень смертності від Covid-19 у неї був такий самий, як у США, де на сьогодні померло понад 1 млн людей.

У Новій Зеландії з початку пандемії 2020 року зареєстровано близько 3 300 смертей. Прогнозована смертність від Covid-19, ймовірно, досягне близько 1 000 осіб у 2023 році порівняно з 2 448 смертями у 2022 році.

У звіті рекомендується продовжувати надавати фінансову підтримку, щоб спонукати людей самоізолюватися під час хвороби.

Тим часом уряд Нової Зеландії нещодавно припинив дію схеми, що підтримує відпустку через хворобу.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19 Нова Зеландія статистика
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