Згідно з даними доповіді, опублікованої в New Zealand Medical Journal, стратегія уряду країни під час пандемії Covid-19 посприяла тому, що рівень смертності був на 80% нижчим, ніж у США. Заходи реагування на інфекцію врятували 20 тис. життів.

У доповіді йдеться про національну Covid-стратегію, яка містила майже повне закриття міжнародних кордонів на два роки і суворий карантин на кілька днів або тижнів.

Вчені, які проводили дослідження, закликають до продовження деяких профілактичних заходів, які використовувались під час пандемії, включно з носінням масок у медичних закладах.

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У доповіді показано, наскільки вплив звичайних респіраторних інфекцій схожий з тягарем пандемії.

– Просто пандеміям приділяється набагато більше уваги, і це цілком виправдано, тому що вони можуть бути дуже руйнівними, – зазначив професор з Університету Отаго Майкл Бейкер.

За словами Бейкера, 20 тис. врятованих життів свідчать про те, що пережила б Нова Зеландія, якби рівень смертності від Covid-19 у неї був такий самий, як у США, де на сьогодні померло понад 1 млн людей.

У Новій Зеландії з початку пандемії 2020 року зареєстровано близько 3 300 смертей. Прогнозована смертність від Covid-19, ймовірно, досягне близько 1 000 осіб у 2023 році порівняно з 2 448 смертями у 2022 році.

У звіті рекомендується продовжувати надавати фінансову підтримку, щоб спонукати людей самоізолюватися під час хвороби.

Тим часом уряд Нової Зеландії нещодавно припинив дію схеми, що підтримує відпустку через хворобу.