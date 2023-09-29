Препарат мольнупіравір, який Всесвітня організація охорони здоров’я внесла до рекомендацій щодо лікування коронавірусної інфекції, виявляється, не лише не виліковує повністю Covid-19, а й сприяє подальшій мутації коронавірусу, а відтак – його подальшому поширенню.

Учені з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні, Імперського коледжу Ліверпульського університету (Велика Британія) і Кейптаунського університету в Південній Африці провели дослідження, яке нині поставило під сумнів виправданість застосування цього препарату.

Розробники ліків заявляли, що мольнупіравір діє, стимулюючи мутації під час відтворення вірусної РНК. Більшість цих випадкових мутацій виявляються руйнівними для вірусу, і призводять до його загибелі. Отже, до зменшення вірусного навантаження.

Зараз дивляться

Але опоненти довели, що деякі пацієнти, які приймають мольнупіравір, не одужують повністю від інфекції, спричиненої SARS-CoV-2.

– Це може створювати високий ризик подальшого поширення мутованих штамів, – пояснює автор дослідження Тео Сандерсон.

Так і сталося.

Дослідники встановили, що новий клас довгих філогенетичних гілок з мутацій G – A з’явився лише у 2022 році, після масового використання мольнупіравіру.

Ця тенденція була особливо помітна в країнах і вікових групах, де лікування цим препаратом було найбільш активним.

Зокрема, у Великій Британії, Японії, США та Австралії.

У країнах, де фіксувався низький рівень мутацій G – A, мольнупіравір не використовувався.

Проте, незважаючи на докази того, що вживання цього препарату може спровокувати мутації у вірусі Covid-19, які ведуть до його швидкого поширення, наразі немає однозначного підтвердження безпосереднього зв’язку збільшення кількості заражень варіантом Омікрон і його мутаціями саме з мольнупіравіром.

Противірусний засіб мольнупіравір випустила світова фармацевтична компанія Merck, і з кінця 2021 року його стали прописувати хворим із Covid-19.

Джерело: Nature