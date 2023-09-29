Препарат мольнупиравир, который был включен Всемирной организацией здравоохранения в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, оказывается, не только не излечивает полностью Covid-19, но и способствует дальнейшей мутации коронавируса, и, следовательно, его дальнейшему распространению.

Ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, Имперского колледжа Ливерпульского университета (Великобритания) и Кейптаунского университета в Южной Африке провели исследование, которое ныне поставило под сомнение оправданность применения этого препарата.

Разработчики лекарства заявляли, что мольнупиравир действует, стимулируя мутации при воспроизведении вирусной РНК. Большинство этих случайных мутаций, оказываются разрушительными для вируса, и приводят к его гибели. Следовательно, к уменьшению вирусной нагрузки.

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Но оппоненты доказали, что некоторые пациенты, принимающие мольнупиравир, не выздоравливают полностью от инфекции, вызванной SARS-CoV-2.

— Это может создавать высокий риск дальнейшего распространения мутировавших штаммов, — объясняет автор исследования Тео Сандерсон.

Так и случилось.

Исследователи установили, что новый класс длинных филогенетических ветвей с мутаций G — A, появился лишь в 2022 году, после массового использования мольнупиравира.

Эта тенденция была особенно заметна в странах и возрастных группах, где лечение этим препаратом было наиболее активным.

В частности, в Великобритании, Японии, США и Австралиии.

В странах, где фиксировался низкий уровень мутаций G — A, мольнупиравир не использовался.

Тем не менее, несмотря на доказательства того, что прием этого препарата может спровоцировать мутации в вирусе COVID-19, которые ведут к его быстрому распространению, пока нет однозначного мнения относительно непосредственной связи увеличение числа заражений вариантом Омикрон и его мутациями с мольнупиравиром.

Противовирусное средство мольнупиравир выпустила мировая фармацевтическая компания Merck, и с конца 2021 года его стали прописывать больным с Coid-19.

Источник: Nature