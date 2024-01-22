Калина звичайна – типова українська рослина, яку часто згадують в наших народних піснях і поезіях. Росте переважно у чагарниках, заплавах рік, на схилах та ярах.

Калина відома своїми корисними властивостями та позитивним впливом на здоров’я. Ягоду з давніх часів використовують у народній медицині. Завдяки величезній кількості вітамінів вона є потужним засобом від різних захворювань.

Факти ICTV розпитали фітотерапевтку Олесю Сушко про те, що лікує калина і кому її не можна вживати.

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Що лікує калина

У сучасній народній медицині з лікувальною метою використовують квіти у період цвітіння, кору та ягоди калини. Їх збирають пізно восени, іноді з настанням морозів. Приморожені ягоди майже втрачають гіркоту. А ось кору заготовляють рано навесні.

– У корі міститься гіркий глікозид вібурнін – суміш флавоноїдів, дубильні речовини, фітостерини, ефірні олії, смоли (6%). Низка органічних кислот: валеріанова, ізовалеріанова, мурашина, каприлова, олеїнова. Вітаміни К, С, каротин, макро- та мікроелементи (кальцій, ванадій, залізо, марганець, цинк), – розповідає фітотерапевтка.

Кора калини має кровоспинну, болезаспокійливу, седативну дію, підвищує тонус м’язів матки. Тому є ефективною у разі маткових кровотеч в предклімактеричний період або у післяпологовий.

Завдяки спазмолітичній дії та здатності знижувати збудливість центральної нервової системи калина є корисною за неврастенії. А ще тривале вживання препаратів кори калини знижує вміст поганого холестерину у крові. Тому її рекомендують вживати у разі атеросклерозу та підвищеного кров’яного тиску.

– Можна зробити такий напій – 2 ст л. калини залити 0,5 л кип’ятку у термосі, настояти 5-6 годин, пити по 1/4 склянки 2-3 рази в день,- радить Олеся Сушко.

А при шкірних проявах алергії 100-300 г гілочок залити кип’ятком в об’ємі 4-5 л, настояти, процідити, вилити у ванну з водою (температура 36-37 градусів). Приймати ванну треба впродовж 15-20 хв. Курс – 10-12 таких водних процедур через день.

У чому користь калини

А ще плоди калини вживають як загальнозміцнювальний, полівітамінний засіб при гастриті зі зниженою кислотністю, колітах із запорами та для профілактики у разі виразкової хвороби шлунка.

Калина є седативним та сечогінним засобом. Корисна вона також при захворюваннях печінки, жовтяниці, бронхіті, запаленні легень.

– Ягоди можна перетирати з цукром у співвідношенні 1:2, висушувати або вичавлювати з них сік і потім засипати цукром. Ягоди калини (5-10 штук за раз) висмоктують і з’їдають у разі приступів сильного сухого кашлю, – каже фітотерапевтка.

А ось при гастриті, хворобах печінки з’їдають по 1 ст. ложці розім’ятих сирих ягід калини з цукром чи медом або без.

Ягоди калини є корисними для гіпертоніків. Їх можна вживати у свіжому вигляді або ж заварювати як чай. Для цього слід 2-4 ст. ложки розтертих ягід залити 0,5 л кип’ятку, настояти 1-2 години і пити по 1/2 склянки 3 рази в день замість чаю.

Є дані, що сік з ягід та квіти калини виявляють протимікробну дію та є жарознижувальним засобом.

– Настій з плодів калини п’ють проти фурункулів, карбункулів, екземи, різних висипань на тілі, – розповідає Олеся Сушко.

Кому не можна калину

Серед протипоказів лише індивідуальна чутливість. І звичайно – не перевищуйте рекомендовані дози. Бо ліки у надмірних дозах можуть нашкодити. Будьте обережними і не вдавайтеся до самолікування. Обов’язково проконсультуйтеся із лікарем.