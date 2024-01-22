Калина обыкновенная — типичное украинское растение, которое часто упоминают в наших народных песнях и поэзиях. Растет преимущественно в кустарниках, поймах рек, на склонах и оврагах.

Калина известна своими полезными свойствами и положительным влиянием на здоровье. Ягоду с давних времен используют в народной медицине. Благодаря огромному количеству витаминов она является мощным средством от различных заболеваний.

Факты ICTV расспросили фитотерапевта Олесю Сушко о том, что лечит калина и кому ее нельзя употреблять.

Сейчас смотрят

Что лечит калина

В современной народной медицине с лечебной целью используют цветы в период цветения, кору и ягоды калины. Их собирают поздней осенью, иногда с наступлением морозов. Примороженные ягоды почти теряют горечь. А вот кору заготавливают ранней весной.

— В коре содержится горький гликозид вибурнин — смесь флавоноидов, дубильные вещества, фитостерины, эфирные масла, смолы (6%). Ряд органических кислот: валериановая, изовалериановая, муравьиная, каприловая, олеиновая. Витамины К, С, каротин, макро- и микроэлементы (кальций, ванадий, железо, марганец, цинк), — рассказывает фитотерапевт.

Кора калины обладает кровоостанавливающим, болеутоляющим, седативным действием, повышает тонус мышц матки. Поэтому эффективна при маточных кровотечениях в предклимактерический период или в послеродовой.

Благодаря спазмолитическому действию и способности снижать возбудимость центральной нервной системы калина полезна при неврастении. А еще — длительное употребление препаратов коры калины снижает содержание плохого холестерина в крови. Поэтому ее рекомендуют употреблять при атеросклерозе и повышенном кровяном давлении.

— Можно сделать такой напиток — 2 ст л. калины залить 0,5 л кипятка в термосе, настоять 5-6 часов, пить по 1/4 стакана 2-3 раза в день,- советует Олеся Сушко.

А при кожных проявлениях аллергии 100-300 г веточек залить кипятком в объеме 4-5 л, настоять, процедить, вылить в ванну с водой (температура 36-37 градусов). Принимать ванну нужно в течение 15-20 минут. Курс — 10-12 таких водных процедур через день.

В чем польза калины

А еще плоды калины употребляют как общеукрепляющее, поливитаминное средство при гастрите с пониженной кислотностью, колитах с запорами и в качестве профилактики язвенной болезни желудка.

Калина является седативным и мочегонным средством. Полезна она также при заболеваниях печени, желтухе, бронхите, воспалении легких.

— Ягоды можно перетирать с сахаром в соотношении 1:2, высушивать или выжимать из них сок и затем засыпать сахаром. Ягоды калины (5-10 штук за раз) высасывают и съедают при приступах сильного сухого кашля, — говорит фитотерапевт.

А вот при гастрите, болезнях печени съедают по 1 ст. ложке размятых сырых ягод калины с сахаром или медом или без.

Ягоды калины полезны для гипертоников. Их можно употреблять в свежем виде или заваривать как чай. Для этого следует 2-4 ст. ложки растертых ягод залить 0,5 л кипятка, настоять 1-2 часа и пить по 1/2 стакана 3 раза в день вместо чая.

Есть данные, что сок из ягод и цветы калины проявляют противомикробное действие и являются жаропонижающим средством.

— Настой из плодов калины пьют против фурункулов, карбункулов, экземы, различных высыпаний на теле, — рассказывает Олеся Сушко.

Кому нельзя калину

Среди противопоказаний только индивидуальная чувствительность. И конечно — не превышайте рекомендуемые дозы. Потому что лекарства в чрезмерных дозах могут навредить. Будьте осторожны и не прибегайте к самолечению. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.