Татуювання – це не просто малюнки на тілі. Це спосіб самовираження, відображення особистості, спогадів, цінностей і світогляду. Щоб татуювання служило довго, за ним необхідно правильно доглядати відразу після нанесення. Про те, як це робити, Факти ICTV дізнавалися у тату-художниціАнастасії.

Як доглядати за тату в перші дні

Догляд за тату в перші дні не потребує певних навичок чи застосування медикаментозних препаратів. Власнику не варто чіпати та чухати татуювання. Це може призвести до потрапляння інфекції та пошкодження малюнка. Пов’язку, яку наклав майстер, слід залишити. Знімати її рекомендується через 6-12 годин.

Після зняття пов’язки необхідно промити татуювання теплою водою з антибактеріальним милом. Татуювання акуратно промокнути чистою серветкою, не розтираючи.

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Особливості догляду за тату:

Рекомендується використовувати крем із декспантенолом. Його слід наносити тонким шаром 2-3 рази на день протягом 3-4 днів. На крем накладати гігроскопічну пелюшку і фіксувати її пластиром.

Після утворення плівочки на татуюванні (приблизно на 4-й день) її не слід здирати. Татуювання миють і зволожують 2-3 рази на день.

Слід застосовувати засоби, рекомендовані майстром. Не рекомендується використовувати вазелін, оскільки він може призвести до знебарвлення тату.

Не користуйтеся засобами, які не рекомендував майстер. Деякі з них містять активні розчинники, які можуть вступати в хімічну реакцію з пігментом. Це може стати причиною знебарвлення малюнка.

Добре себе зарекомендували загоювальні плівки. Вони сприяють так званому вологому загоєнню. У результаті цього процесу на поверхні шкіри не утворюється кірок і ран. Імовірність утворення рубців зведена до нуля. Крім того, така плівка перешкоджає проникненню всередину рани патогенних мікроорганізмів, які можуть стати причиною нагноєння.

Як доглядати за тату: правила догляду з плівкою

Багато майстрів використовують для захисту нового малюнка спеціальні плівки. Догляд за татуюванням із загоювальною плівкою потребує уваги й акуратності. Протягом перших чотирьох днів необхідно носити захисну плівку, водночас можна мочити татуювання, але слід уникати гарячої води і не пошкодити плівку.

– Під плівкою може накопичуватися сукровиця, що є нормальним явищем. Після чотирьох днів плівку слід акуратно зняти, попередньо розпаривши татуювання під теплою водою та промивши його під проточною водою з милом, використовуючи тільки долоню, не терти та не віддираючи, – рекомендує майстер.

Важливо не відривати скоринки, які можуть утворитися на татуюванні. Необхідно змащувати татуювання кремом 2-3 рази на день до повного злущування кірочок, що може зайняти від 10 до 14 днів і залежить від індивідуальних особливостей організму.

Як доглядати за тату: що не можна робити

– Розпарювання шкіри не рекомендується, тому слід уникати сауни, лазні, басейну та гарячої ванни, – каже художниця.

Татуювання не повинно потрапляти під прямі сонячні промені. Варто використовувати сонцезахисний крем з SPF 50+. Заборонено дряпати, колупати і терти татуювання. Гоління в місці татуювання не рекомендується до повного загоєння. Слід уникати вживання алкоголю та куріння.