Вчені помітили, що матері, яким у вихованні дітей допомагають бабусі та дідусі, мають менше ризиків розвитку депресії.

Дослідження депресії у матерів

Вчені з університету Гельсінкі проаналізували дані понад 480 тис. фінських жінок з дітьми до 12 років. Вони фокусувалися на прийманні ними антидепресантів та характеристиках їхніх родин.

Результати дослідження вказують на те, що у матерів, які отримують підтримку від своїх чи чоловікових батьків, менша ймовірність розвитку депресії.

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Коли ризики депресії найменші

Якщо бабусі або дідусі віком до 70 років, працевлаштовані та не мають серйозних хвороб, ймовірність депресії у мами буде ще меншою.

Аналогічний ефект спостерігається, коли бабусі та дідусі проживають неподалік.

Особливо важливою виявилася роль бабусі за материнською лінією. Вона має найбільший позитивний вплив на психологічний стан жінок.

Водночас вплив дідусів за батьківською лінією виявився менш значущим у запобіганні депресії.

Цей ефект спостерігається навіть у країнах, де існують високі стандарти рівноправ’я та соціальної підтримки з боку держави, наприклад у Фінляндії.

Джерело: Journal of Demography