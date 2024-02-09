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Вчені виявили, що ліки для схуднення можуть зменшити розвиток депресії

9 Лютого 2024, 16:07
Марина Мелехова редактор
ліки
Джерело: Depositphotos

Згідно з нещодавнім дослідженням американських науковців, ліки для схуднення здатні боротися з депресією та іншими розладами.

Депресія та інші хвороби

Дослідження Epic Research, у якому взяло участь близько 4 млн пацієнтів, показало, що більшість препаратів GLP-1 (агоністів глюкагоноподібного пептиду) зменшували розвиток депресії.

У пацієнтів з діабетом зниження показників розвитку депресії спостерігалося, якщо вони приймали ліки з тирзепатидом, а у пацієнтів без діабету – з семаглутидом.

Зараз дивляться

Препарати з ліраглутидом не показали жодних результатів в обох групах.

Крім того, науковці отримали додаткові докази щодо позитивного впливу препаратів GLP-1 для лікування не лише депресії, а й серцевих захворювань та ниркової недостатності.

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Джерело: Axios

Теги
Діабет Депресія Ліки Наукові дослідження Схуднення хвороби
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