Согласно недавнему исследованию американских ученых, лекарства для похудения способны бороться с депрессией и другими расстройствами.

Депрессия и другие болезни

Исследование Epic Research, в котором приняло участие около 4 млн пациентов, показало, что большинство препаратов GLP-1 (агонистов глюкагоноподобного пептида) уменьшали развитие депрессии.

У пациентов с диабетом снижение показателей развития депрессии наблюдалось, если они принимали лекарства с тирзепатидом, а у пациентов без диабета — с семаглутидом.

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Препараты с лираглутидом не показали никаких результатов в обеих группах.

Кроме того, ученые получили дополнительные доказательства положительного влияния препаратов GLP-1 для лечения не только депрессии, но и сердечных заболеваний и почечной недостаточности.

Источник: Axios