Легалізація медичного канабісу в Україні: чому це необхідно зараз і яким буде контроль ліків

Уже цього тижня Верховна Рада розглядатиме урядовий законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомив у соцмережах голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Це буде друга спроба ухвалення закону. Перша – у лютому 2021 року – провалилася.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу та закликав депутатів підтримати законопроєкт. Препарати медичного канабісу допоможуть українцям у ментальній і фізичній реабілітації.

Факти ICTV розбиралися в питанні, що таке медичний канабіс, і чому він може допомогти у ментальній реабілітації.

– Моя історія почалася ще у 2014 році. В 2015-му дістав першу контузію. І це історія не так про війну, як про повернення з війни. Медичний канабіс має дуже широкий спектр дії, не тільки як знеболювальне чи протиблювотне. Й інші ефекти. Я зараз кажу про те, як він діє на психіку, – каже військовослужбовець Ігор Холодило.

За словами Ігоря, загроза розвитку посттравматичного розладу є. Вона має загрозливі масштаби. І це пов’язано не тільки з тим, що самі бійці повертаються, а й із шоковими травмами. І тим, як війна впливає на цивільних. Це призводить до розвитку значного спектру розладів, психічних і психологічних.

– Саме тут медичний канабіс, на мою думку, може бути дуже цінним. І я маю потужний аргумент у зв’язку з цим, оскільки, використовуючи в терапії медичний канабіс, ми можемо охопити досить велику кількість людей. Одразу хочу прояснити ситуацію. Оця демонізація канабісу, яка свого часу відбулася у США, пов’язана з тим, що були розвішані певні ярлики на рослину, яку люди тисячі років використовують, – продовжує Ігор.

За словами військовослужбовця, люди, які не зацікавлені у тому, щоб легалізувати канабіс, починають маніпулювати та розповідати байки. Вони прив’язують це до примітивного паління канабісу.

– Я взагалі проти паління, не тільки канабісу. І коли ми говоримо про медичний канабіс – ми кажемо не про примітивне паління канабісу. Сьогоднішній світовий досвід чітко показує, що протокольне, чітке, дозоване та контрольоване використання канабіноїдів реально допомагає, – каже Холодило.

Адже, окрім того страху, що можуть виникати неконтрольовані стани пов’язані з ейфорією, є величезний блок досліджень, який свідчить про дуже цілющі властивості саме цього канабіноїду.

– Повернутися з війни – це ще один етап війни, вже за себе. Це не так просто, як виявляється. Я просто знаю, яким нині здається повернення людини з війни людей, які там, наприклад, не були травмовані або не зазнали важкого поранення. Що вже говорити про людей, які мають ампутації, – зазначає військовий.

На одній із зустрічей Ігор Холодило випадково для себе відкрив, що медичний канабіс дуже широко використовується у Канаді – як у системі підготовки військовослужбовців, так і повернення їх із війни.

– Я попросив мене окремо ознайомити з цим. Я зустрічався зі спеціалістами, лікарями. І тоді я придбав там олію СBD (конопляну), оскільки мав великі проблеми зі сном. І на собі відчув, наскільки цілющу дію мають ці препарати, – каже Ігор.

Фітоканабіноїди – не сторонні речовини нашого організму. Вони доповнюють нашу систему, природно. Аргументація про те, що це легалізація наркотиків – маніпулятивна. Адже у будь-якому супермаркеті відділи завалені важким алкоголем.

А це, за словами Ігоря, формує, на жаль, певний шлях, для людей які повертаються з війни і намагаються подолати внутрішній, не фізичний, біль. Відповідним чином вони формують потужні нейронні зв’язки у мозку, викликаючи залежність від алкоголю.

Світова практика використання препаратів медичних конопель є доволі поширеною. І 56 країн світу вже дозволили використовувати препарати з медичних конопель. Йдеться про те, що дозволено використовувати медичні препарати, які були виготовлені з конопель з урахуванням певних стандартів, алгоритмів і процесів.

У 2021 році Україна, як і весь світ, отримала рекомендацію від агенції по боротьбі з наркотиками – спростити і полегшити вимоги до обігу препаратів, які будуть виготовлятися з медичних конопель.

– Тому Україна рухається саме таким вектором. І ми розуміємо, що зараз серед медичної спільноти напрацьовані вже певні алгоритми, стандарти і протоколи застосування таких препаратів. Найчастіше у світі вони використовуються для лікування трьох груп захворювань – це психічні розлади, неврологічні розлади та лікування хронічного болю, паліативних хворих, – говорить Ігор Кузін, головний санітарний лікар України.

Тобто, для пацієнтів, які по-перше, мають онкозахворювання в останній стадії. Таким пацієнтам препарати канабісу можуть призначатися для подолання хронічного болю.

– Тому, з боку Міністерства охорони здоров’я, ми підтримуємо такі законодавчі зміни. На нашу думку, ці препарати можуть бути ефективними для лікування хронічного болю, а це дуже актуально для бійців, які після важких поранень проходять реабілітацію. А також онкохворих, які так само стикаються з хронічним болем, – каже Кузін.

Тому кількість пацієнтів, яким може бути призначена така терапія, важко оцінити. Але не варто забувати, що препарати медичних конопель можуть бути використані для лікування ПТСР, а це щонайменше 8 млн українців, за оцінками ВООЗ.

– Препарат медичних конопель – точно такий наркотичний засіб. Тому до нього будуть застосовуватися певні механізми регуляції, такі ж, як і до інших наркотичних засобів. Його не можна отримати за власним бажанням у аптеці. Для того, щоб він був призначений, має бути виписано рецепт, – уточнює Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, є спеціальна ліцензія на продаж, виробництво або обіг наркотичних препаратів чи ліків. Ця діяльність буде ліцензована та контрольована. І йдеться про те, що препарати медичних конопель можуть бути призначені рішенням лікаря шляхом виписування рецепту, але з відповідним контролем.

– Алгоритм дії має бути таким: пацієнт звертається до свого лікаря, отримує призначення, якщо його стан дозволяє отримати таке призначення і якщо інші препарати довели свою неефективність. І це не паперовий рецепт, це буде електронний, який неможливо підробити, – підсумував Ігор Кузін.

За словами Геннадія Шабаса, керівника Української асоціації медичного канабісу, дискусія була у суспільстві стосовно законопроєкту, в такому він вигляді має бути чи в іншому.

– І потім уже Міністерство охорони здоров’я вирішило зробити урядовий законопроєкт, погодило його з усіма міністерствами, тож ось ми його маємо. Розуміємо, що він не досконалий, але його можна допрацювати між першим і другим читаннями і він буде відповідати потребам суспільства, – каже Шабас.

Візьмемо Німеччину, де медичний канабіс давно легалізований. Це одна з провідних країн, яка використовує канабіс у лікуванні. Якщо говорити про лікування стресових або посттравматичних розладів, то препарати конопель активно використовуються в Ізраїлі, Канаді, Америці, Франції, Італії. Тобто, всі цивілізовані країни давно використовують медичний канабіс у лікуванні.

– Медичний канабіс відрізняється від звичайного тим, що він вирощується контрольовано і призначається лікарем. Тільки контрольоване вирощування дозволяє зберігати той склад канабіноїдів, який потрібен для лікування. Тоді він дає ефект. Коли незрозуміло, який він, то ми не маємо результату для лікування, – пояснює Геннадій.

Є понад 50 захворювань, які допомагає лікувати медичний канабіс. Це повністю вся паліативна медицина, депресивні стани, больові стани, онкозахворювання.

– Зараз в Україні можна використовувати канабіноїд CBD для лікування, він є у доступі. Але для повного використання медичного канабісу треба використовувати повний спектр канабіноїдів. Всі вони мають бути присутні у ліках, аби їх можна було використовувати повноцінно, – зауважує керівник асоціації.

Цей закон дасть можливість використовувати увесь список канабіноїдів – і психоактивні (ТГК) і не психоактивні. Для різних хвороб – по-різному. Для епілепсії треба більше канабіноїдів. Для інших, наприклад, для зняття болю, треба більше ТГК. Це вже лікар обирає, який саме канабіс треба використовувати для того чи іншого лікування.

– Медичну марихуану у Польщі легалізували у 2017 році, а з 2019-го стало можливо купити її майже у кожній аптеці Польщі, – каже Томаш Олубчинський, фітотерапевт, експерт із медичної марихуани з Польщі.

За словами Томаша, у Польщі дебати точилися впродовж майже 7 років, це був довгий процес. Деякі політики боялися, що будуть негативні наслідки від продажу її на ринку. Але під тиском спільноти, лікарів і деяких політиків вдалося її легалізувати у Польщі. І виявилося, що це правильне рішення, бо медична марихуана є хорошим засобом під час лікування багатьох хвороб.

У коноплях є понад 500 активних речовин, одна із них – тетрагідроканабінол, завдяки якому медична марихуана залишалася нелегальною. Але решта речовин, таких, як CBD і багато інших, мають великий потенціал у лікуванні хвороб.

Проте для того, щоб зрозуміти, як працює медичний канабіс, треба зрозуміти, в чому полягає його дія і дізнатися про певні поняття.

– Перше – ендоканабіноїдна система, яка відіграє важливу роль у фізичному та психологічному впливі канабісу на організм людини. Другим поняттям є канабіноїди. За хімічною будовою вони подібні до природних сполук тіла людини – ендоканабіноїдів, які регулюють апетит, сон, настрій, пам’ять, а також відчуття болю, – каже Томаш.

Канабіс допомагає налагодити роботу ендоканабіноїдної системи людини, поліпшуючи самопочуття і фізичний стан організму при різних хворобах.

– Таких хвороб дуже багато. Їх можна поділити на неврологічні хвороби – аутизм, хвороба Альцгеймера, Паркінсона, мігрень. Також марихуану медичну можуть призначати при запаленнях шкіри – екземі, різних висипах, – зауважує фітотерапевт.

Допомагає канабіс і при гастрогологічних проблемах, гінекологічних і урологічних. При болісних місячних, ендометріозі, при менопаузі, простаті. Також при онкологічних хворобах.

Використовується медичний канабіс і у психіатрії, під час лікування депресій, фобій, ПТСР.

– Якщо людина потребує медичної марихуани, то її можна купити лише на підставі виписаного лікарем рецепту. Йдемо до лікаря – і лише після аналізів і діагностики можемо отримати такий рецепт. Лікар розповідає, як препарат застосовувати, щоб був позитивний ефект. Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають, – наголошує Томаш.

У багатьох випадках медичний канабіс має велику перевагу над ліками за умови добре розписаної терапії. Утім, навряд чи канабіс буде ефективним для пацієнтів із, наприклад, пізньою стадією раку, які відчувають сильний біль. Ось тоді, за словами фітотерапевта, краще можуть допомогти саме синтетичні ліки. Бо канабіс лише трохи розслаблює і здатний знімати незначний біль.