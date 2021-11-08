Коли канадські вчені хотіли з’ясувати, що призводить до утворення більш захисних антитіл – природна інфекція або вакцинація від Covid-19, вони дійшли несподіваного висновку: у пацієнтів старше 50 років рівень антитіл був вище, ніж у більш молодших хворих.

– Крім того, навіть через 16 тижнів після постановки діагнозу антитіла все ще були присутні в їхньому кровотоці, – зазначив співавтор дослідження професор хімічного факультету Університету Монреаля Жоель Пеллетьє.

І це ще не все. З’ясувалося також, що антитіла, що виробляються після зараження вихідним штамом коронавірусу, також реагували на варіанти SARS-CoV-2, які з’являлися в наступних хвилях, а саме на Бета (Південна Африка), Дельта (Індія) і Гамма (Бразилія).

Результат, який найбільше здивував вчених, полягав у тому, що антитіла, вироблені природно інфікованими людьми віком 50 років і старше, забезпечували більший ступінь захисту, ніж у дорослих молодше 50.

Це було визначено шляхом вимірювання здатності антитіл інгібувати взаємодію шипів білка Дельта-варіанту з рецептором в клітинах людини, що і є причиною зараження.

Коли вакцинується людина, яка мала легкий випадок Covid-19, рівень антитіл у її крові подвоюється порівняно з невакцинованою людиною, яка була інфікована цим вірусом.

Але що ще більш цікаво, так це зразки від людини молодше 49 років, у якої інфекція не виробляла антитіл. А вакцинації це вдалося!

– Це говорить про те, що вакцинація збільшує захист від особливо заразного Дельта-варіанту серед людей, раніше інфікованих вихідним штамом, – зазначає професор.

Вчені вважають, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити кращу комбінацію для підтримки найбільш ефективного рівня антитіл, що реагують на всі варіанти вірусу.