Когда канадские ученые хотели выяснить, что приводит к образованию более защитных антител — естественная инфекция или вакцинация от Covid-19, они пришли к неожиданному заключению: у пациентов старше 50 лет уровень антител был выше, чем у более младших заболевших.

— Кроме того, даже через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке, — отметил соавтор исследования профессор химического факультета Университета Монреаля Жоэль Пеллетье.

И это еще не все. Выяснилось также, что антитела, вырабатываемые после заражения исходным штаммом коронавируса, также реагировали на варианты SARS-CoV-2, которые появлялись в последующих волнах, а именно на Бета (Южная Африка), Дельта (Индия) и Гамма (Бразилия).

Результат, который больше всего удивил ученых, заключался в том, что антитела, вырабатываемые естественно инфицированными людьми в возрасте 50 лет и старше, обеспечивали большую степень защиты, чем у взрослых моложе 50.

Это было определено путем измерения способности антител ингибировать взаимодействие шипов белка варианта Дельта с рецептором в клетках человека, что и является причиной заражения.

Когда вакцинируется человек, у которого был легкий случай Covid-19, уровень антител в его крови удваивается по сравнению с невакцинированным человеком, который был инфицирован этим вирусом.

Но что еще более интересно, так это образцы от человека моложе 49 лет, у которого инфекция не вырабатывала антител. А вакцинации это удалось!

— Это говорит о том, что вакцинация увеличивает защиту от особо заразного Дельта-варианта среди людей, ранее инфицированных исходным штаммом, — отмечает профессор.

Ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить лучшую комбинацию для поддержания наиболее эффективного уровня антител, реагирующих на все варианты вируса.