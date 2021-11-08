Как уже известно, американские фармацевтические гиганты Merck и Pfizer объявили об обнадеживающих результатах испытания пероральных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Также учеными заявлено и о многообещающем эффекте антидепрессантов. Эти прорывы могут открыть новую главу в борьбе с пандемией.

Как таблетки лечат Covid-19

Начнем с того, что их следует принимать при появлении первых симптомов коронавирусной болезни, чтобы избежать более серьезных ее форм и, следовательно, госпитализации.

Следует отметить, что именно на такое лечение медики уповали с самого начала глобального кризиса в области здравоохранения. После нескольких месяцев исследований Merck и Pfizer заявили, что достигли этой неуловимой цели.

В начале октября Merck заявила, что добивается разрешения на продажу в Соединенных Штатах таблеток молнупиравира, а в пятницу Pfizer последовала этому примеру, выпустив паксловид.

Оба препарата являются противовирусными, то есть они снижают способность вируса к репликации, замедляя развитие болезни.

Обе компании заявляют, что клинические испытания показали значительное снижение риска госпитализации: молнупиравир – на 50%, паксловид — почти на 90%. Хотя следует избегать прямого сравнения этих показателей эффективности из-за различных протоколов исследования.

Согласно исследованию, опубликованному в октябре бразильскими учеными, антидепрессант, который уже доступен для широкой публики, флувоксамин, также показал обнадеживающие результаты в предотвращении серьезных форм Covid-19.

Почему это так важно

Если эффективность этих препаратов будет подтверждена, это станет большим шагом вперед в борьбе с Covid-19. Они прекрасно дополнили бы вакцины, укрепив тем самым мировой терапевтический арсенал против вируса.

Существующие методы лечения Covid-19, в основном в виде синтетических антител, нацелены на пациентов с тяжелыми формами заболевания. И вводятся они путем инъекций.

Таблетку же можно быстро прописать пациенту, который затем легко примет ее дома.

Лечение Merck и Pfizer, которое до сих пор не показало большого количества побочных эффектов, предполагает прием около 10 доз в течение пяти дней.

— Успех этих противовирусных препаратов потенциально знаменует собой новую эру в нашей способности предотвращать тяжелые последствия инфекции SARS-CoV2, — отметил британский вирусолог Стивен Гриффин.

Какие есть ограничения для Covid-таблеток

Пока трудно оценить лечение препаратами Merck и Pfizer, поскольку обе группы имеют только опубликованные заявления и не предоставили данные своих клинических испытаний.

Французский специалист по инфекционным заболеваниям Карин Лакомб предупредила, что к подобным объявлениям следует относиться осторожно до тех пор, пока таблетки не станут предметом тщательного изучения.

Она отметила, что эти методы лечения представляют собой потенциально огромный рынок для фармацевтических групп.

Тем не менее, ряд фактов указывают на то, что Merck и Pfizer не дают пустых обещаний.

Прежде всего, оба прекратили свои клинические испытания раньше, чем ожидалось, поскольку результаты были очень убедительны даже для независимых экспертов.

Что касается флувоксамина, то здесь данные доступны, но не без критики. Некоторые исследователи жаловались, что авторы не ограничились оценкой частоты госпитализаций, но также оценили частоту длительного пребывания в отделениях неотложной помощи. Это, по их словам, усложняет интерпретацию данных.

Когда и насколько дорого

Молнупиравир компании Merck уже был одобрен в Великобритании, где органы здравоохранения в четверг, 4 ноября, дали зеленый свет его применению у пациентов с риском развития серьезной формы заболевания: пожилой возраст, ожирение, диабет.

Органы здравоохранения США и ЕС также в срочном порядке рассматривают Covid-таблетки.

Европейское агентство по лекарственным средствам пообещало в четверг ускорить разбирательство, не назвав точной даты.

Несколько стран уже заказали запасы молнупиравира. Например, США — 1,7 млн таблеток. Это составляет $1,2 млрд, что соответствует примерно $700 за пятидневный курс.

Что касается Pfizer, то, хотя она не обрисовала в общих чертах цены на паксловид, но пообещала, что он будет доступным и будет зависеть от многоуровневого подхода к ценообразованию, основанного на уровне доходов стран.