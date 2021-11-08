Новый тип Covid-вакцины потенциально будет намного проще производить и не использовать для ее хранения и перевозки дорогостоящее холодильное оборудование, сообщают исследователи Бостонской детской больницы в США.

— Сложное изготовление современных вакцин против коронавируса затрудняет их производство и широкое распространение, особенно в менее развитых странах, — объясняет соавтор Хидде Плоег.

Исследователи считают, что их технология может помочь заполнить глобальные пробелы в иммунизации и что та же технология может быть применена к прививкам и от других болезней.

В отличие от нынешних вакцин против Covid-19, новая конструкция полностью основана на белке, что упрощает производство на многих предприятиях. Белок состоит из двух компонентов: антител, полученных из альпак, известных как нанотела, и части вирусного шипового белка, который связывается с рецепторами в клетках человека.

— Мы можем прикрепить весь спайковый белок или другие части вируса, и тем самым быстро и легко заменить вакцину против всех вариантов SARS-CoV-2, — утверждают ученые.

Современные Covid-вакцины стимулируют выработку белка-шипа в том месте в организме, куда они вводятся, и предполагается, что они косвенно стимулируют иммунные клетки. Но, по мнению исследователей, гораздо эффективнее устранить посредника и поговорить напрямую с иммунными клетками. Главное – суметь точно на них нацелиться.

Поскольку экспериментальная вакцина представляет собой белок, а не информационную РНК, как вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, она гораздо больше подходит для крупномасштабного производства.

Это потенциально может позволить производить вакцину по всему миру, недалеко от того места, где она будет использоваться. Команда подала патент на свою технологию и теперь надеется привлечь биотехнологические или фармацевтические компании для дальнейшего тестирования и, в конечном итоге, клинических испытаний.