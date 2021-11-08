Новий тип Covid-вакцини потенційно буде набагато простіше виробляти і не використовувати для її зберігання і перевезення дороге холодильне обладнання, повідомляють дослідники Бостонської дитячої лікарні в США.

– Складне виготовлення сучасних вакцин проти коронавірусу ускладнює їх виробництво і широке поширення, особливо в менш розвинених країнах, – пояснює співавтор Хідде Плоєг.

Дослідники вважають, що їхня технологія може допомогти заповнити глобальні прогалини в імунізації і що та ж сама технологія може бути застосована до щеплень і від інших хвороб.

На відміну від нинішніх вакцин проти Covid-19, нова конструкція повністю заснована на білку, що спрощує виробництво на багатьох підприємствах. Білок складається з двох компонентів: антитіл, отриманих з альпак, відомих як нанотела, і частини вірусного шипового білка, який зв’язується з рецепторами в клітинах людини.

– Ми може прикріпити весь спайковий білок або інші частини вірусу, і тим самим швидко і легко замінити вакцину проти всіх варіантів SARS-CoV-2, – стверджують вчені.

Сучасні Covid-вакцини стимулюють вироблення білка-шипа в тому місці в організмі, куди вони вводяться, і передбачається, що вони побічно стимулюють імунні клітини. Але, на думку дослідників, набагато ефективніше усунути посередника і поговорити безпосередньо з імунними клітинами. Головне – зуміти точно на них націлитися.

Оскільки експериментальна вакцина являє собою білок, а не інформаційну РНК, як вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna, вона набагато більше підходить для великомасштабного виробництва.

Це потенційно може дозволити виробляти вакцину по всьому світу, недалеко від того місця, де вона буде використовуватися. Команда подала патент на свою технологію і тепер сподівається залучити біотехнологічні або фармацевтичні компанії для подальшого тестування і, в кінцевому підсумку, клінічних випробувань.