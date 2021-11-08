По состоянию на 8 ноября 2021 года 36,7% украинцев получили прививки от коронавируса, 25,6% — имеют две дозы.

Такую статистику озвучил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

В то же время лидер по темпам кампании по иммунизации – Киев.

– Лидером по охвату прививками остается Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу, 45,7% – завершили курс вакцинации, – отметил Виктор Ляшко.

Наихудшая ситуация с вакцинацией от коронавируса была в течение прошлой недели в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях.

Иммунизация продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Весной уколы делали медикам, педагогам, пенсионерам, которые находятся в группе риска заражения.

С июля прививки стали доступными для всех граждан старше 18 лет. В октябре Минздрав позволил иммунизировать детей от 12 лет. Вакцинация рекомендована также для беременных и кормящих детей грудью.

Пока речь не идет о такой защите для детей среднего и младшего возраста.