По состоянию на 8 ноября 2021 года 36,7% украинцев получили прививки от коронавируса, 25,6% — имеют две дозы.
Такую статистику озвучил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
В то же время лидер по темпам кампании по иммунизации – Киев.
– Лидером по охвату прививками остается Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу, 45,7% – завершили курс вакцинации, – отметил Виктор Ляшко.
Наихудшая ситуация с вакцинацией от коронавируса была в течение прошлой недели в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях.
Иммунизация продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Весной уколы делали медикам, педагогам, пенсионерам, которые находятся в группе риска заражения.
С июля прививки стали доступными для всех граждан старше 18 лет. В октябре Минздрав позволил иммунизировать детей от 12 лет. Вакцинация рекомендована также для беременных и кормящих детей грудью.
Пока речь не идет о такой защите для детей среднего и младшего возраста.