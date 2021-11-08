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Як нормальна температура тіла! В Україні 36,7% людей отримали Covid-щеплення

8 Листопада 2021, 10:48 Людмила Грубнік
Як нормальна температура тіла! В Україні 36,7% людей отримали Covid-щеплення
Джерело: Depositphotos

Станом на 8 листопада 2021 року 36,7% українців отримали щеплення від коронавірусу, 25,6% – мають дві дози.

Таку статистику озвучив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Водночас лідер за темпами кампанії з імунізації – Київ.

– Лідером за охопленням щепленнями залишається Київ, у якому 57% мешканців вже отримали одну дозу, 45,7% – завершили курс вакцинації, – зазначив Віктор Ляшко.

Найгіршою ситуація з вакцинацією від коронавірусу була протягом минулого тижня у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.

Імунізація триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Навесні уколи робили медикам, освітянам, пенсіонерам, які перебуювають у групі ризику зараження.

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З липня щеплення стали доступними для всіх громадян старше 18 років. У жовтні МОЗ дозволило імунізувати дітей від 12 років. Вакцинація рекомендована також для вагітних та жінок, які годують дітей груддю.

Поки що не йдеться про такий захист для дітей середнього та молодшого віку.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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