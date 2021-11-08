Люди, які отримали щеплення від коронавірусу, вп’ятеро рідше заражаються вірусом, а ризик потрапити до лікарні у них аж у 10 разів нижчий.

У Міністерстві охорони здоров’я України кажуть, що це не просто пусті твердження, а інформація, підтверджена статистикою.

– За період з 1 червня до 3 листопада було зафіксовано 801 832 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них 756 792 особи не отримали жодної дози вакцини, що становить у середньому 94,4% від загальної кількості, – пишуть у профільному відомстві.

Якщо ж спиратися на щоденну статистику, серед пацієнтів, які потрапляють до лікарні, лише 4-6% із щепленням.

Сюди належать ті, хто отримав як одну, так і дві дози.

– Наприклад, виявили 27 тис. нових випадків. З них 4-5% – це реєстрація хвороби у вакцинованих, – пояснив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

В Україні продовжується вакцинація від коронавірусу. Зробити укол можна у лікарнях та пунктах щеплення.