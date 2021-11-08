Люди, которые получили прививки от коронавируса, в пять раз реже заражаются вирусом, а риск попасть в больницу у них аж в 10 раз ниже.

В Министерстве здравоохранения Украины говорят, что это не просто пустые утверждения, а информация, подтвержденная статистикой.

— За период с 1 июня по 3 ноября зафиксировали 801 832 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 756 792 лица не получили ни одной дозы вакцины, что составляет в среднем 94,4% от общего количества, — пишут в профильном ведомстве.

Если же опираться на ежедневную статистику, среди пациентов, которые попадают в больницу, только 4-6% с прививками.

Сюда входят те, кто получил как одну, так и две дозы.

— Например, выявили 27 тыс. новых случаев. Из них 4-5% — это регистрация болезни у вакцинированных, — объяснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать укол можно в больницах и пунктах прививки.