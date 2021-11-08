Як вже відомо, американські фармацевтичні гіганти Merck і Pfizer оголосили про обнадійливі результати випробування пероральних препаратів для лікування коронавірусної інфекції. Також вченими заявлено і про багатообіцяючий ефект антидепресантів. Ці прориви можуть відкрити нову главу в боротьбі з пандемією.

Як таблетки лікують Covid-19

Почнемо з того, що їх слід приймати при появі перших симптомів коронавірусної хвороби, щоб уникнути більш серйозних її форм і, отже, госпіталізації.

Слід зазначити, що саме на таке лікування медики сподівалися від самого початку глобальної кризи в галузі охорони здоров’я. Після декількох місяців досліджень Merck і Pfizer заявили, що досягли цієї невловимої мети.

На початку жовтня Merck заявила, що домагається дозволу на продаж в Сполучених Штатах таблеток молнупіравіру, а в п’ятницю Pfizer послідувала цьому прикладу, випустивши паксловід.

Обидва препарати є противірусними, тобто вони знижують здатність вірусу до реплікації, сповільнюючи розвиток хвороби.

Обидві компанії заявляють, що клінічні випробування показали значне зниження ризику госпіталізації: молнупіравір – на 50%, паксловід – майже на 90%. Хоча слід уникати прямого порівняння цих показників ефективності через різні протоколи дослідження.

Згідно з дослідженням, опублікованим в жовтні бразильськими вченими, антидепресант, який вже доступний для широкої публіки, флувоксамін, також показав обнадійливі результати в запобіганні серйозних форм Covid-19.

Чому це так важливо

Якщо ефективність цих препаратів буде підтверджена, це стане великим кроком вперед у боротьбі з Covid-19. Вони прекрасно доповнили б вакцини, зміцнивши тим самим світовий терапевтичний арсенал проти вірусу.

Існуючі методи лікування Covid-19, в основному у вигляді синтетичних антитіл, націлені на пацієнтів з важкими формами захворювання. І вводяться вони шляхом ін’єкцій.

Таблетку ж можна швидко прописати пацієнту, який потім легко прийме її вдома.

Лікування Merck і Pfizer, яке досі не показало великої кількості побічних ефектів, передбачає прийом близько 10 доз протягом п’яти днів.

– Успіх цих противірусних препаратів потенційно знаменує собою нову еру в нашій здатності запобігати тяжким наслідкам інфекції SARS-CoV2, – зазначив Британський Вірусолог Стівен Гріффін.

Які є обмеження для Covid-таблеток

Поки важко оцінити лікування препаратами Merck і Pfizer, оскільки обидві групи мають тільки опубліковані заяви і не надали дані своїх клінічних випробувань.

Французький фахівець з інфекційних захворювань Карін Лакомб попередила, що до подібних оголошень слід ставитися обережно до тих пір, поки таблетки не стануть предметом ретельного вивчення.

Вона зазначила, що ці методи лікування є потенційно величезним ринком для фармацевтичних груп.

Тим не менш, ряд фактів вказують на те, що Merck і Pfizer не дають порожніх обіцянок.

Перш за все, обидва припинили свої клінічні випробування раніше, ніж очікувалося, оскільки результати були дуже переконливі навіть для незалежних експертів.

Що стосується флувоксаміну, то тут дані доступні, але не без критики. Деякі дослідники скаржилися, що автори не обмежилися оцінкою частоти госпіталізацій, але також оцінили частоту тривалого перебування у відділеннях невідкладної допомоги. Це, за їхніми словами, ускладнює інтерпретацію даних.

Коли і наскільки дорого

Молнупіравір компанії Merck вже був схвалений у Великій Британії, де органи охорони здоров’я в четвер, 4 листопада, дали зелене світло його застосуванню у пацієнтів з ризиком розвитку серйозної форми захворювання: літній вік, ожиріння, діабет.

Органи охорони здоров’я США і ЄС також в терміновому порядку розглядають Covid-таблетки.

Європейське агентство з лікарських засобів пообіцяло в четвер прискорити розгляд, не назвавши точної дати.

Кілька країн вже замовили запаси молнупіравіру. Наприклад, США – 1,7 млн таблеток. Це становить $1,2 млрд, що відповідає приблизно $700 за п’ятиденний курс.

Що стосується Pfizer, то, хоча вона не назвала хоча б в загальних рисах ціни на паксловід, але пообіцяла, що він буде доступним і буде залежати від багаторівневого підходу до ціноутворення, заснованого на рівні доходів країн.