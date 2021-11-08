Епідпоказники в Україні поки що призупинили своє зростання. Йдеться про добовий приріст нових випадків та смертей. Це може бути пов’язано з тим, що країна вийшла на пік хвилі, або ж українська медична система не може впоратися з напливом пацієнтів.

Таку думку висловив співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

– Це могло спричинити те, що ми перебуваємо на піку хвилі або наблизилися до нього, а також те, що наша медична система не справляється з напливом хворих через нестачу ліжок, кисню та ресурсу медичного персоналу, – каже Павло Ковтонюк.

Якщо ж говорити про другу причину, то, за словами експерта, це може означати те, що через брак місць у лікарнях та неможливості надати допомогу всім пацієнтам деякі з них помирають поза лікарнями, і у них не підтверджується летальний випадок від вірусу .

– Ймовірно, ми фіксуватимемо набагато більше смертей у цей період пізніше, коли отримаємо дані про надмірну смертність, – припустив експерт.

Станом на 8 листопада 2021 року в Україні підтвердили 13 068 нових випадків коронавірусу. За попередню добу від вірусу померли 473 громадяни, йдеться в офіційній статистиці МОЗ.