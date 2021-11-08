Эпидпоказатели в Украине пока приостановили свой рост. Речь идет о суточном приросте новых случаев и смертей. Это может быть связано с тем, что страна вышла на пик волны, или же украинская медицинская система не справляется с наплывом пациентов.

Такое мнение озвучил соучредитель Украинского центра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

— Причиной этого могло стать то, что мы находимся на пике волны или приблизились к нему, а также то, что наша медицинская система не справляется с наплывом больных из-за недостатка коек, кислорода и ресурса медицинского персонала, — говорит Павел Ковтонюк.

Если же говорить, о второй причине, то, по словам эксперта, это может означать, что из-за нехватки мест в больницах и невозможности оказать помощь всем пациентам некоторые из них умирают вне больниц, и у них не подтверждается летальный случай от вируса.

— Вероятно, мы будем фиксировать гораздо больше смертей в этот период позже, когда получим данные о чрезмерной смертности, — предположил эксперт.

На 8 ноября 2021 года в Украине подтверждены 13 068 новых случаев коронавируса. За предыдущие сутки от вируса скончались 473 гражданина, говорится в официальной статистике Минздрава.