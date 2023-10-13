Професорка Університету Сан-Паулу в Бразилії Рут Мело поділилася простим тестом, який, за словами медика, дає змогу передбачити довголіття. Тест називається – сидіти і стояти.

Як пояснила Мело, щоб зрозуміти потенційну тривалість життя, потрібно п’ять разів плавно сісти і встати зі звичайного стільця.

– Зручність тесту полягає в тому, що його можна зробити досить швидко і без негативних наслідків для самопочуття, особливо, якщо йдеться про літніх людей, – зазначила професорка.

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За словами експертки, якщо з виконанням тесту виникають певні труднощі, є спосіб покращити результати, що було доведено в одному дослідницькому проєкті.

Протягом 12 тижнів жінки похилого віку займалися пілатесом двічі на тиждень, що призвело до поліпшення сили нижньої частини тіла та динамічного балансу.

Крім того, учасниці також змогли пройти на 30 метрів далі, ніж на початку дослідження.

– Ми виявили, що пілатес здатний поліпшити динамічний баланс, силу нижніх кінцівок і серцево-судинну витривалість, – стверджує Мело.

За її словами, наприкінці 12-тижневої програми жінки, які займалися пілатесом, змогли пройти тест більш ефективно порівняно з тими, хто пілатесом не займався.

Здатність зберігати силу нижньої частини тіла важлива для поліпшення якості життя, а отже, і для його тривалості, резюмує експерт.

Джерело: Express