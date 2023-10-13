Профессор Университета Сан-Паулу в Бразилии Рут Мело поделилась простым тестом, который, по словам медика, позволяет предсказать долголетие. Тест называется – сидеть и стоять.

Как объяснила Мело, чтобы понять потенциальную продолжительность жизни, нужно пять раз плавно сесть и встать с обычного стула.

— Удобство теста состоит в том, что его можно сделать достаточно быстро и без негативных последствий для самочувствия, особенно, если речь идет о пожилых людях, — отметила профессор.

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По словам эксперта, если с выполнением теста возникают определенные трудности, есть способ улучшить результаты, что было доказано в одном исследовательском проекта.

В течение 12 недель пожилые женщины занимались пилатесом дважды в неделю, что привело к улучшению силы нижней части тела и динамического баланса.

Кроме того, участницы также смогли пройти на 30 метров дальше, чем в начале исследования.

— Мы обнаружили, что пилатес способен улучшить динамический баланс, силу нижних конечностей и сердечно-сосудистую выносливость, — утверждает Мело.

По ее словам, в конце 12-недельной программы женщины, занимавшиеся пилатесом, смогли пройти тест более эффективно по сравнению с теми, кто пилатесом не занимался.

Способность сохранять силу нижней части тела важно для улучшения качества жизни, а значит и для ее продолжительности, резюмирует эксперт.

Источник: Express