Профессор Университета Сан-Паулу в Бразилии Рут Мело поделилась простым тестом, который, по словам медика, позволяет предсказать долголетие. Тест называется – сидеть и стоять.
Как объяснила Мело, чтобы понять потенциальную продолжительность жизни, нужно пять раз плавно сесть и встать с обычного стула.
— Удобство теста состоит в том, что его можно сделать достаточно быстро и без негативных последствий для самочувствия, особенно, если речь идет о пожилых людях, — отметила профессор.
По словам эксперта, если с выполнением теста возникают определенные трудности, есть способ улучшить результаты, что было доказано в одном исследовательском проекта.
В течение 12 недель пожилые женщины занимались пилатесом дважды в неделю, что привело к улучшению силы нижней части тела и динамического баланса.
Кроме того, участницы также смогли пройти на 30 метров дальше, чем в начале исследования.
— Мы обнаружили, что пилатес способен улучшить динамический баланс, силу нижних конечностей и сердечно-сосудистую выносливость, — утверждает Мело.
По ее словам, в конце 12-недельной программы женщины, занимавшиеся пилатесом, смогли пройти тест более эффективно по сравнению с теми, кто пилатесом не занимался.
Способность сохранять силу нижней части тела важно для улучшения качества жизни, а значит и для ее продолжительности, резюмирует эксперт.
Источник: Express