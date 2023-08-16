Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – спеціальний заклад охорони здоровʼя, що проводить медико-соціальну експертизу людям, які звертаються для встановлення інвалідності. Ця експертиза – обов’язковий етап для отримання статусу особи з інвалідністю в Україні.

Також МСЕК проходять люди, які звертаються для встановлення втрати працездатності, потреби в протезуванні, індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та медичних показань на право одержання спеціального автотранспорту.

Українські військовослужбовці, які після поранення, контузії, травми чи каліцтва в бою мають значну втрату працездатності, теж мають пройти МСЕК.

Крім того, довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг для військових.

Як військовослужбовцям пройти МСЕК у 2023 році та які документи знадобляться, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли військовому потрібно проходити МСЕК та які підстави

Якщо військовослужбовець отримав поранення під час:

захисту Батьківщини чи виконання обов’язків військової служби, то в такому випадку немає обмежень щодо проходження МСЕК, тобто пройти експертизу можна і після звільнення з військової служби;

щодо проходження МСЕК, тобто пройти експертизу можна і після звільнення з військової служби; проходження військової служби – бажано пройти МСЕК протягом трьох місяців після дати звільнення зі служби, проте ця умова не є обовʼязковою. Тут головне, щоб інвалідність була пов’язана саме з військовою службою.

У випадку, якщо військовослужбовцю встановили втрату працездатності у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби, то пройти МСЕК йому потрібно протягом трьох місяців після звільнення.

Підставами для проходження МСЕК військовослужбовцем є:

травми, захворювання чи поранення, після яких відбулася значна втрата працездатності;

фізичне чи психічне здоров’я зазнало змін;

підозра на набуття групи інвалідності;

потреба у протезуванні;

контузія.

Як військовому отримати направлення на МСЕК

Будь-яка людина, яка має проходити МСЕК, повинна отримати відповідне направлення. Військовослужбовці не є винятком.

Якщо військовий проходить стаціонарне лікування, то за направленням на МСЕК (форма 088/0) потрібно звертатися до свого профільного лікаря. Якщо військовий перебуває на службі, то щоб отримати направлення, має звернутися з рапортом щодо проходження МСЕК до безпосереднього командира. Після розгляду такого рапорту командир має надати дозвіл на залишення військової частини для проходження МСЕК ( Додаток 15 Якщо військовий перебуває не у військовій частині, то має звернутись до ТЦК та СП, який може надати направлення на проходження МСЕК.

У випадку, якщо військовослужбовця було звільнено зі служби, направлення на МСЕК може надати сімейний лікар. Для цього потрібно звернутися до свого лікаря з проханням скликати МСЕК. Далі лікар випише електронні направлення до профільних спеціалістів, яких військовий має пройти.

Усі лікарські висновки потрібно принести назад сімейному лікарю. Після цього він оформлює направлення на МСЕК. Потім лікар передає документи комісії, або ви робите це самостійно.

Які документи знадобляться військовому для МСЕК

Наявність відповідного пакету документів є обов’язковою умовою для проведення експертизи. Тому військовослужбовець повинен мати:

Направлення на МСЕК.

Паспорт або ID-картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

Копію ідентифікаційного коду.

Військовий квиток або посвідчення офіцера (копія).

Військово-облікові документи (довідка про проходження військової служби, витяг з послужного списку) або їхні копії.

Свідоцтво про хворобу або довідку ВЛК, або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв).

Медичні документи: оригінали виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо.

Амбулаторну картку хворого.

Копію витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини / звільнення з військової служби (за наявності).

Довідку про обставини травми (за потреби).

Посвідчення УБД (за наявності).

Копію трудової книжки (за наявності).

Також можуть знадобитися додаткові документи. Наприклад, якщо особа була учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або військовий став потерпілим від Чорнобильської катастрофи, то має також додати усі підтверджувальні документи.

Після закінчення обстеження та експертизи, військовий отримує довідку про встановлення групи інвалідності або зазначається ступінь втрати професійної працездатності.

Про головні зміни 2023

На період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування проведення МСЕК здійснюється за направленням ЛКК (лікарсько-консультативна комісія) незалежно від місця реєстрації чи проживання.

У випадку, якщо військовий звертається для встановлення інвалідності й не може особисто прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК.

Крім того, МСЕК може сформувати виїзний огляд. Тобто медичний заклад, де перебуває військовий, на його прохання подає усі необхідні документи та скликає виїзну МСЕК.

Джерело: Довідник військовослужбовця після поранення