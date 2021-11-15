У міру того, як погода стає холодніше, а дні коротше, деякі люди помічають, що у них не так багато енергії, як раніше, і відчувають вони себе не так позитивно, як зазвичай. І хоча ці досить неприємні відчуття мають в основному тимчасовий характер, приблизно кожна третя людина в осінні і зимові місяці постійно бореться з депресією, відомої як сезонне афективний розлад (САР).

Симптоми САР можуть варіюватися від легких до важких, але зазвичай включають:

поганий настрій

втрата інтересу або задоволення від того, що раніше подобалося

непомірний апетит

поганий сон

почуття марності

Чому все так погано

Дослідники ще не впевнені в тому, що саме викликає САР. Деякі припускають, що це може бути пов’язано зі збоями в роботі гіпоталамуса (область мозку, що регулює біологічні процеси, такі як настрій, сон і апетит) або виробленням занадто великої кількості мелатоніну (гормону, який контролює цикл сну і неспання).

Хтось із вчених дотримується версії, пов’язаної з порушенням циркадного ритму – природного внутрішнього процесу, що регулює цикли сну і неспання.

Звичайно, тут можуть бути й інші фактори. Наприклад, деякі дослідження показали, що жінки набагато частіше страждають на САР, хоча через відсутність конкретних даних незрозуміло, чи існують ці гендерні відмінності насправді, і якщо так, то чому.

Пройшовши через це

Деякі люди помічають, що їхні симптоми починають поліпшуватися з наближенням весни. Але це не означає, що в зимові місяці вони мало чим можуть допомогти собі впоратися з негативними симптомами.

Для людей з САР основні рекомендовані методи лікування включають психологічне втручання (бесіди з фахівцем-психологом) або прийом ліків (наприклад, антидепресантів).

Когнітивно-поведінкова терапія, спрямована на те, щоб кинути виклик тривожним думкам і змінити поведінку, є досить ефективною.

Ключовою частиною когнітивно-поведінкової терапії є підтримка пацієнтів за допомогою техніки, яка спрямована на поліпшення настрою, спонукаючи людей структурувати свій день і займатися осмисленими і приємними заняттями – наприклад, хобі.

Дослідження також показують, що деякі антидепресанти також можуть бути особливо ефективними при лікуванні симптомів сезонної депресії.

Крім звернення за професійною допомогою, люди можуть зробити ще кілька речей, які допоможуть їм впоратися з САР протягом дня.

Наприклад, вийти на вулицю і отримати трохи природного денного світла. Згідно з дослідженням, природне освітлення протягом дня може допомогти істотно полегшити симптоми.

Також є свідчення того, що фізичні вправи, особливо в поєднанні зі світловою терапією, здатні поліпшити симптоми. Огляд, в якому розглядався вплив вправ на депресію, вказав як на психологічні (вправи відволікають від негативних думок), так і на фізіологічні (наприклад, зміни рівнів ендорфіну або кортизолу) фактори.

Хоча є багато речей, які люди можуть зробити для лікування симптомів САР в зимові місяці, все ж важливо проконсультуватися зі своїм терапевтом про свої симптоми і відчуття, особливо якщо вони не поліпшуються або якщо стан стає таким, що важко піддається коригуванню.