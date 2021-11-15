По мере того, как погода становится холоднее, а дни короче, некоторые люди замечают, что у них не так много энергии, как раньше, и чувствуют они себя не так позитивно, как обычно. И хотя эти довольно неприятные ощущения имеют в основном временный характер, примерно каждый третий человек в осенние и зимние месяцы постоянно борется с депрессией, известной как сезонное аффективное расстройство (САР).

Симптомы САР могут варьироваться от легких до тяжелых, но обычно включают:

плохое настроение

потеря интереса или удовольствия от того, что раньше нравилось

непомерный аппетит

плохой сон

чувство бесполезности

Почему все так плохо

Исследователи еще не уверены в том, что именно вызывает САР. Некоторые предполагают, что это может быть связано со сбоями в работе гипоталамуса (область мозга, регулирующая биологические процессы, такие как настроение, сон и аппетит) или выработкой слишком большого количества мелатонина (гормона, контролирующего цикл сна и бодрствования).

Кто-то из ученых придерживается версии, связанной с нарушением циркадного ритма – естественного внутреннего процесса, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Конечно, здесь могут быть и другие факторы. Например, некоторые исследования показали, что женщины гораздо чаще страдают САР, хотя из-за отсутствия конкретных данных неясно, существуют ли эти гендерные различия на самом деле, и если да, то почему.

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Пройдя через это

Некоторые люди замечают, что их симптомы начинают улучшаться с приближением весны. Но это не значит, что в зимние месяцы они мало чем могут помочь себе справиться с негативными симптомами.

Для людей с САР основные рекомендуемые методы лечения включают психологическое вмешательство (беседы со специалистом-психологом) или прием лекарств (например, антидепрессантов).

Когнитивно-поведенческая терапия, направленная ​​на то, чтобы бросить вызов тревожным мыслям и изменить поведение, является довольно эффективной.

Ключевой частью когнитивно-поведенческой терапии является поддержка пациентов с помощью техники, которая направлена ​​на улучшение настроения, побуждая людей структурировать свой день и заниматься осмысленными и приятными занятиями — например, хобби.

Исследования также показывают, что некоторые антидепрессанты также могут быть особенно эффективными при лечении симптомов сезонной депрессии.

Помимо обращения за профессиональной помощью, люди могут сделать еще несколько вещей, которые помогут им справиться с САР в течение дня.

Например, выйти на улицу и получить немного естественного дневного света. Согласно исследованию, естественное освещение в течение дня может помочь существенно облегчить симптомы.

Также есть свидетельства того, что физические упражнения, особенно в сочетании со световой терапией, способны улучшить симптомы. Обзор, в котором рассматривалось влияние упражнений на депрессию, указал как на психологические (упражнения отвлекают от негативных мыслей), так и на физиологические (например, изменения уровней эндорфина или кортизола) факторы.

Хотя есть много вещей, которые люди могут сделать для лечения симптомов САР в зимние месяцы, все же важно проконсультироваться со своим терапевтом о своих симптомах и ощущениях, особенно если они не улучшаются или если состояние становится трудно поддающимся корректировке.