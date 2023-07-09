Відомий український педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram пояснив, чому не потрібно боятися нітратів у ранніх кавунах.

– Багато-багато страшилок про ранні кавуни. Вічно нас лякають якимись нітратами, яких там величезна кількість, – зазначив медик.

За словами Комаровського, концентрація нітратів, навіть дуже висока, не може нічого зробити з людиною.

Лікар підкреслив, що вирощування кавунів не дуже відрізняється від вирощування помідорів, огірків, кабачків тощо, але чомусь люди не лякаються цих ранніх овочів, а з кавунами ситуація кардинально інша.

– Перше – заспокойтеся. Нітрати насправді не небезпечні, це раз. Далі – нітрати нейтралізуються аскорбіновою кислотою, якої багато в м’якоті кавуна, – пояснив лікар.

За його словами, нітрати здебільшого містяться в шкірці кавуна, у м’якоті їх практично немає. А небезпечні сполуки утворюються з нітратів під час нагрівання до високої температури.

Джерело: Євген Комаровський