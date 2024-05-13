Найбрудніша людина світу дожила до 94 років. Іранець не приймав душ 67 років. Смерть застала чоловіка, коли місцеві жителі переконали його помитися.

Як жив чоловік

Чоловік проживав спочатку у ямі просто неба, а потім – у відкритій цегляній халупі.

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Харчувався Аму Хаджі гнилими дикобразами та пив дощову воду з іржавих каністр.

У іранця була звичка палити гній тварин та пити брудну воду. Він це пояснював емоційними невдачами у молодості.

Чоловік говорив, що у нього було відчуття огиди до миття, свіжої їжі та напоїв. Він побоювався, що захворіє через це або ж це принесе йому нещастя.

У холодну пору року іранець носив старий військовий шолом, щоб зігріти голову.

За яких умов помер

Попри довготривалу відсутність гігієни чоловік залишався фізично здоровим та міцним.

Місцевим мешканцям вдалося переконати Аму Хаджі помитися, вони пояснили чоловікові, що такий спосіб життя робить його самотнім, йому важко знайти друзів та супутницю.

Однак через кілька місяців після того, як Аму вперше за багато років покупався, він захворів та помер.