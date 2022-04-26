Міністерство охорони здоров’я України сформулювало поради, які допоможуть захистити здоров’я дитини під час довгого перебування в авто.

Війна змушує мільйони сімей з дітьми залишати свої будинки. Як підтримувати гігієну малюка, якщо дорога триватиме довше, ніж ви очікували, а доступу до води і зручностей немає.

Правила гігієни дитини в дорозі:

перед їжею, а також після кашлю і чхання продезінфікуйте руки малюка спеціальним засобом, який містить хоча б 60% спирту або антибактеріальними вологими серветками, якщо немає доступу до води і мила;

слідкуйте за тим, щоб у дитини був індивідуальний або одноразовий посуд, пляшечки для пиття і т. д.;

одягніть дитину у вільний одяг з натуральних тканин, який забезпечить циркуляцію повітря і не буде тиснути дитині. Перегрів більш небезпечний, ніж незначне переохолодження.

Правила гігієни малюка в дорозі:

підготуйте кілька комплектів змінного одягу на випадок, якщо дитина забрудниться;

міняйте підгузки кожні 4-5 годин;

тримайте під рукою сухі і вологі серветки;

візьміть кілька іграшок або улюблених предметів дитини. Не дозволяйте їй грати брудними іграшками.

Речі, які потрібно обов’язково взяти в дорогу: