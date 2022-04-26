Міністерство охорони здоров’я України сформулювало поради, які допоможуть захистити здоров’я дитини під час довгого перебування в авто.
Війна змушує мільйони сімей з дітьми залишати свої будинки. Як підтримувати гігієну малюка, якщо дорога триватиме довше, ніж ви очікували, а доступу до води і зручностей немає.
Правила гігієни дитини в дорозі:
- перед їжею, а також після кашлю і чхання продезінфікуйте руки малюка спеціальним засобом, який містить хоча б 60% спирту або антибактеріальними вологими серветками, якщо немає доступу до води і мила;
- слідкуйте за тим, щоб у дитини був індивідуальний або одноразовий посуд, пляшечки для пиття і т. д.;
- одягніть дитину у вільний одяг з натуральних тканин, який забезпечить циркуляцію повітря і не буде тиснути дитині. Перегрів більш небезпечний, ніж незначне переохолодження.
Правила гігієни малюка в дорозі:
- підготуйте кілька комплектів змінного одягу на випадок, якщо дитина забрудниться;
- міняйте підгузки кожні 4-5 годин;
- тримайте під рукою сухі і вологі серветки;
- візьміть кілька іграшок або улюблених предметів дитини. Не дозволяйте їй грати брудними іграшками.
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Речі, які потрібно обов’язково взяти в дорогу:
- підгузок;
- вологі та сухі серветки;
- одноразові пелюшки;
- одноразові ложечки і індивідуальну ложечку дитини;
- слинявчик;
- іграшки, які легко миються;
- запасний одяг з простих тканин, які дихають і вбирають піт;
- теплий одяг або плед на випадок, якщо дитині буде холодно.