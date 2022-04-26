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Якщо немає доступу до води і зручностей: як підтримувати гігієну дитини в дорозі

26 Квітня 2022, 17:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
поради
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України сформулювало поради, які допоможуть захистити здоров’я дитини під час довгого перебування в авто.

Війна змушує мільйони сімей з дітьми залишати свої будинки. Як підтримувати гігієну малюка, якщо дорога триватиме довше, ніж ви очікували, а доступу до води і зручностей немає.

Правила гігієни дитини в дорозі:

  • перед їжею, а також після кашлю і чхання продезінфікуйте руки малюка спеціальним засобом, який містить хоча б 60% спирту або антибактеріальними вологими серветками, якщо немає доступу до води і мила;
  • слідкуйте за тим, щоб у дитини був індивідуальний або одноразовий посуд, пляшечки для пиття і т. д.;
  • одягніть дитину у вільний одяг з натуральних тканин, який забезпечить циркуляцію повітря і не буде тиснути дитині. Перегрів більш небезпечний, ніж незначне переохолодження.

Правила гігієни малюка в дорозі:

  • підготуйте кілька комплектів змінного одягу на випадок, якщо дитина забрудниться;
  • міняйте підгузки кожні 4-5 годин;
  • тримайте під рукою сухі і вологі серветки;
  • візьміть кілька іграшок або улюблених предметів дитини. Не дозволяйте їй грати брудними іграшками.
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Речі, які потрібно обов’язково взяти в дорогу:

  • підгузок;
  • вологі та сухі серветки;
  • одноразові пелюшки;
  • одноразові ложечки і індивідуальну ложечку дитини;
  • слинявчик;
  • іграшки, які легко миються;
  • запасний одяг з простих тканин, які дихають і вбирають піт;
  • теплий одяг або плед на випадок, якщо дитині буде холодно.

Джерело
МОЗ
Теги
Батьки, Гігієна, Дорога
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