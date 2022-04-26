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Советы

Если нет доступа к воде и удобствам: как поддерживать гигиену ребенка в дороге

26 апреля 2022, 17:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
поради
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины сформулировало советы, которые помогут защитить здоровье ребенка во время долгого пребывания в авто.

Война заставляет миллионы семей с детьми покидать свои дома. Как поддерживать гигиену малыша, если дорога продлится дольше, чем вы ожидали, а доступа к воде и удобствам нет.

Правила гигиены ребенка в дороге:

  • перед едой, а также после кашля и чихания продезинфицируйте руки малыша специальным средством, которое содержит хотя бы 60% спирта, или антибактериальными влажными салфетками, если нет доступа к воде и мылу;
  • следите за тем, чтобы у ребенка была индивидуальная или одноразовая посуда, бутылочки для питья и т.д.;
  • оденьте ребенка в свободную одежду из натуральных тканей, которая обеспечит циркуляцию воздуха и не будет жать ребенку. Перегрев более опасен, чем незначительное переохлаждение.

Правила гигиены малыша в дороге:

  • подготовьте несколько комплектов сменной одежды на случай, если ребенок испачкается;
  • меняйте подгузники каждые 4-5 часов;
  • держите под рукой сухие и влажные салфетки;
  • возьмите несколько игрушек или любимых предметов ребенка. Не разрешайте ему играть грязными игрушками.
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Вещи, которые нужно обязательно взять в дорогу:

  • подгузники;
  • влажные и сухие салфетки;
  • одноразовые пеленки;
  • одноразовые ложечки и индивидуальную ложечку ребенка;
  • слюнявчики;
  • игрушки, которые легко моются;
  • запасную одежду из простых тканей, которые дышат и впитывают пот;
  • теплую одежду или плед на случай, если ребенку будет холодно.

Источник
Минздрав
Теги
Батьки, Гігієна, Дорога
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