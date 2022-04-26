Министерство здравоохранения Украины сформулировало советы, которые помогут защитить здоровье ребенка во время долгого пребывания в авто.

Война заставляет миллионы семей с детьми покидать свои дома. Как поддерживать гигиену малыша, если дорога продлится дольше, чем вы ожидали, а доступа к воде и удобствам нет.

Правила гигиены ребенка в дороге:

перед едой, а также после кашля и чихания продезинфицируйте руки малыша специальным средством, которое содержит хотя бы 60% спирта, или антибактериальными влажными салфетками, если нет доступа к воде и мылу;

следите за тем, чтобы у ребенка была индивидуальная или одноразовая посуда, бутылочки для питья и т.д.;

оденьте ребенка в свободную одежду из натуральных тканей, которая обеспечит циркуляцию воздуха и не будет жать ребенку. Перегрев более опасен, чем незначительное переохлаждение.

Правила гигиены малыша в дороге:

подготовьте несколько комплектов сменной одежды на случай, если ребенок испачкается;

меняйте подгузники каждые 4-5 часов;

держите под рукой сухие и влажные салфетки;

возьмите несколько игрушек или любимых предметов ребенка. Не разрешайте ему играть грязными игрушками.

Вещи, которые нужно обязательно взять в дорогу: