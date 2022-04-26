Министерство здравоохранения Украины сформулировало советы, которые помогут защитить здоровье ребенка во время долгого пребывания в авто.
Война заставляет миллионы семей с детьми покидать свои дома. Как поддерживать гигиену малыша, если дорога продлится дольше, чем вы ожидали, а доступа к воде и удобствам нет.
Правила гигиены ребенка в дороге:
- перед едой, а также после кашля и чихания продезинфицируйте руки малыша специальным средством, которое содержит хотя бы 60% спирта, или антибактериальными влажными салфетками, если нет доступа к воде и мылу;
- следите за тем, чтобы у ребенка была индивидуальная или одноразовая посуда, бутылочки для питья и т.д.;
- оденьте ребенка в свободную одежду из натуральных тканей, которая обеспечит циркуляцию воздуха и не будет жать ребенку. Перегрев более опасен, чем незначительное переохлаждение.
Правила гигиены малыша в дороге:
- подготовьте несколько комплектов сменной одежды на случай, если ребенок испачкается;
- меняйте подгузники каждые 4-5 часов;
- держите под рукой сухие и влажные салфетки;
- возьмите несколько игрушек или любимых предметов ребенка. Не разрешайте ему играть грязными игрушками.
Вещи, которые нужно обязательно взять в дорогу:
- подгузники;
- влажные и сухие салфетки;
- одноразовые пеленки;
- одноразовые ложечки и индивидуальную ложечку ребенка;
- слюнявчики;
- игрушки, которые легко моются;
- запасную одежду из простых тканей, которые дышат и впитывают пот;
- теплую одежду или плед на случай, если ребенку будет холодно.