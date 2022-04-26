С понедельника по четверг в 19.45 в рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре – Помощь психолога» эксперты телеканала СТБ отвечают на актуальные вопросы украинцев во время войны.

В такое непростое время каждому из нас необходима поддержка и помощь. Но все ли могут принимать ее? Психолог Светлана Арефния помогла разобраться в теме.

Наталья из Винницы обратилась за советом психолога, поскольку она совсем не умеет принимать помощь. Когда женщина о чем-то просит у других, то чувствует унижение и слабость. И случай Натальи далеко не единичный.

Как просить о помощи и принимать ее:

поймите, что просьба не делает человека слабый или слабым. Вы по-прежнему остаетесь сильной и самодостаточной личностью, ваш опыт, профессиональные навыки и компетенции остаются с вами;

не забывайте, что эта ситуация временная, а трудности будут всегда;

просьба — это нормальный способ взаимодействия в социуме. В этом нет ничего постыдного, каждый человек каждый день что-то просит у других;

если вам кто-то отказал, это не значит, что откажут другие. В социальном взаимодействии всегда присутствует человеческий фактор;

рассматривайте все варианты, где вам могут помочь. Промониторьте все существующие возможности;

помните, что пункты помощи созданы для всех, кто в этом нуждается;

не воспринимайте отказ на личный счет;

формулируйте просьбу конкретно;

тренируйтесь и проговаривайте просьбу перед тем, как обратиться за помощью. Можете стать перед зеркалом, представить человека перед собой и озвучить то, что вам необходимо, несколько раз. Это поможет в реальной ситуации.

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