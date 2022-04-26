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Це не слабкість і не приниження: як навчитися просити і приймати допомогу

26 Квітня 2022, 16:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: СТБ

З понеділка по четвер о 19.45 у рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре – Допомога психолога» експерти телеканалу СТБ відповідають на актуальні питання українців під час війни.

У такий непростий час кожному з нас необхідна підтримка і допомога. Але чи всі можуть приймати її. Психолог Світлана Арефнія допомогла розібратися в темі.

психолог

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Наталя з Вінниці звернулася за порадою психолога, оскільки вона зовсім не вміє приймати допомогу. Коли жінка про щось просить у інших, то відчуває приниження і слабкість. І випадок Наталії далеко не одиничний.

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Як просити про допомогу та приймати її:

  • зрозумійте, що прохання не робить людину слабкою або слабкою. Ви як і раніше залишаєтеся сильною і самодостатньою особистістю, ваш досвід, професійні навички та компетенції залишаються з вами;
  • не забувайте, що ця ситуація тимчасова, а труднощі будуть завжди;
  • прохання – це нормальний спосіб взаємодії в соціумі. В цьому немає нічого ганебного, кожна людина кожен день щось просить у інших;
  • якщо вам хтось відмовив, це не означає, що відмовлять інші. У соціальній взаємодії завжди присутній людський фактор;
  • розглядайте всі варіанти, де вам можуть допомогти. Промоніторте всі існуючі можливості;
  • пам’ятайте, що пункти допомоги створені для всіх, хто цього потребує;
  • не сприймайте відмову на особистий рахунок;
  • формулюйте прохання конкретно;
  • тренуйтеся і промовляйте прохання перед тим, як звернутися за допомогою. Можете стати перед дзеркалом, уявити людину перед собою і озвучити те, що вам необхідно, кілька разів. Це допоможе в реальній ситуації.

Ми активно запрошуємо глядачів взяти участь у програмі, для цього необхідно відправити заявку в Telegram за цим посиланням.

Нагадуємо, що на цьому ресурсі не треба ставити запитання. Тут можна тільки залишити заявку на участь в програмі.

Теги
Поради психолога, Психологія
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