З понеділка по четвер о 19.45 у рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре – Допомога психолога» експерти телеканалу СТБ відповідають на актуальні питання українців під час війни.

У такий непростий час кожному з нас необхідна підтримка і допомога. Але чи всі можуть приймати її. Психолог Світлана Арефнія допомогла розібратися в темі.

Наталя з Вінниці звернулася за порадою психолога, оскільки вона зовсім не вміє приймати допомогу. Коли жінка про щось просить у інших, то відчуває приниження і слабкість. І випадок Наталії далеко не одиничний.

Як просити про допомогу та приймати її:

зрозумійте, що прохання не робить людину слабкою або слабкою. Ви як і раніше залишаєтеся сильною і самодостатньою особистістю, ваш досвід, професійні навички та компетенції залишаються з вами;

не забувайте, що ця ситуація тимчасова, а труднощі будуть завжди;

прохання – це нормальний спосіб взаємодії в соціумі. В цьому немає нічого ганебного, кожна людина кожен день щось просить у інших;

якщо вам хтось відмовив, це не означає, що відмовлять інші. У соціальній взаємодії завжди присутній людський фактор;

розглядайте всі варіанти, де вам можуть допомогти. Промоніторте всі існуючі можливості;

пам’ятайте, що пункти допомоги створені для всіх, хто цього потребує;

не сприймайте відмову на особистий рахунок;

формулюйте прохання конкретно;

тренуйтеся і промовляйте прохання перед тим, як звернутися за допомогою. Можете стати перед дзеркалом, уявити людину перед собою і озвучити те, що вам необхідно, кілька разів. Це допоможе в реальній ситуації.

Ми активно запрошуємо глядачів взяти участь у програмі, для цього необхідно відправити заявку в Telegram за цим посиланням.

Нагадуємо, що на цьому ресурсі не треба ставити запитання. Тут можна тільки залишити заявку на участь в програмі.