Війна, яка зненацька застала українців, призвела до пригнічення емоційного стану людей. У деяких з’являються ознаки синдрому оніміння почуттів та емоцій.

Це може проявлятися у байдужості до небезпеки. Наприклад, якщо звучать сирени, людина вже не відчуває страху та пускає все на самоплив.

Психолог та ведуча реаліті Нового каналу Екси Наталя Єжова пояснила, як побороти синдром оніміння почуттів, коли стало байдуже все навколо.

– Це один з видів психологічного захисту – психологічний захист витіснення. “Я не можу впоратися з проблемою, тому буду її витісняти зі свого життя”, – каже експерт.

За її словами, це ніби заморожування думок і почуттів, щоб звести до мінімуму душевні переживання, яких зараз не уникнути. Їх стільки накопичилося всередині, що вони тиснуть з надзвичайною силою. Людина не може їх прожити, тож тікає. Але проблема в тому, що коли немає негативних емоцій (страху, переживання), то немає й позитивних. А ще відбувається завмирання: людина зупиняє життя і відчуває: “Я не буду нічого робити, бо від мене нічого не залежить. Буде, як буде”.

Як побороти проблему оніміння почуттів та відновити свої емоції

Визнайте проблему

Усвідомте та зізнайтеся собі, що відчуваєте цей синдром. Нагадуйте собі вголос: “Це ненормально, що літають бомби і ракети, тож я мушу ховатися в укриття і зберегти своє життя. Не можна сидіти і не боятися”. Намагайтеся всіма силами не дати собі звикнути до сирен і повідомлень про небезпеку.

Зберігайте в собі життя

Зупиніться і чітко відчуйте себе. Йдеться насамперед про фізичні речі. Постукайте себе по тілу, доторкніться до очей, вух, носа, глибоко вдихніть і видихніть. Та навіть проговоріть уголос: “Я тут. Я є. Я жива”.

Поверніть контроль

Психолог радить згадати про обов’язки. Почніть з банальностей: контроль вивчення дитиною домашнього завдання, кількості продуктів у холодильнику та приготування їжі, контроль розпорядку дня та 8-годинного сну.

Висловлюйте переживання

Навіть те, що ви наразі наче не відчуваєте емоцій, це теж ваш стан, який треба проговорити. Можете поділитися з близькими. Наприклад, попросити про допомогу, запитати, у кого ще є схожі почуття. Не дозволяйте собі й оточенню звикнути до синдрому оніміння почуттів.

Допомагайте

Важливо не забувати про те, що ви маєте бути корисним і для себе, і для близьких людей. Комусь приготуйте їжу, зателефонуйте, зробіть комплімент, комусь подаруйте кофтинку. Це повертає до емоційного життя.