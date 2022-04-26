Война, которая неожиданно застала украинцев, привела к угнетению эмоционального состояния людей. У некоторых появляются признаки синдрома онемения чувств и эмоций.

Это может проявляться в безразличии к опасности. Например, если звучат сирены, человек уже не испытывает страха и пускает все на самотек.

Психолог и ведущая реалити Нового канала Эксы Наталья Ежова объяснила, как побороть синдром онемение чувств, когда стало безразлично все вокруг.

– Это один из видов психологической защиты — психологическая защита. “Я не могу справиться с проблемой, поэтому буду ее вытеснять из своей жизни”, – говорит эксперт.

По ее словам, это “замораживание” мыслей и чувств, чтобы свести к минимуму душевные переживания, которых сейчас не избежать. Их столько накопилось внутри, что они давят с большой силой. Человек не может их прожить, поэтому убегает. Но проблема в том, что когда нет негативных эмоций (страха, переживания), то нет и позитивных. А еще происходит замирание: человек останавливает жизнь и чувствует: “Я не буду ничего делать, потому что от меня ничего не зависит. Будет, как будет”.

Как побороть проблему онемения чувств и восстановить свои эмоции

1. Признайте проблему

Осознайте и признайтесь себе, что испытываете этот синдром. Напоминайте себе вслух: “Это ненормально, что летают бомбы и ракеты, поэтому я должен прятаться в укрытие и сохранить свою жизнь. Нельзя сидеть и не бояться”. Старайтесь всеми силами не дать себе привыкнуть к сиренам и сообщениям об опасности.

2. Храните в себе жизнь

Остановитесь и четко почувствуйте себя. Речь идет прежде всего о физических вещах. Постучите себя по телу, прикоснитесь к глазам, ушам, носу, глубоко вдохните и выдохните. Но даже проговорите вслух: “Я здесь. Я жива”.

3. Верните контроль

Психолог советует вспомнить об обязанностях. Начните с банальностей: контроль изучения ребенком домашнего задания, количества продуктов в холодильнике и приготовления пищи, контроль распорядка дня и 8-часового сна.

4. Выражайте переживания

Даже то, что вы сейчас как будто не испытываете эмоций, это тоже ваше состояние, которое надо проговорить. Можете поделиться с близкими. Например, попросить о помощи, спросить, у кого еще есть похожие чувства. Не позволяйте себе и окружающим привыкнуть к синдрому онемения чувств.

5. Помогайте

Важно не забывать о том, что вы должны быть полезным и для себя, и для близких людей. Кому-то приготовьте еду, позвоните, сделайте комплимент, кому-то подарите кофточку. Это возвращает к эмоциональной жизни.