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Не панікувати і не тягнути час: як захистити себе і близьких від кліщів і що робити при укусі

26 Квітня 2022, 13:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Як захистити себе в сезон кліщів і що робити, якщо комаха все ж вкусила. Про це одному з українських ЗМІ розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

Чим небезпечний укус кліща

Кліщ є переносником кліщового енцефаліту – важкого захворювання центральної нервової системи. Кліщі можуть також передавати і інші важкі хвороби, в тому числі, чуму, туляремію, бореліоз, бруцельоз, тиф.

Навіть якщо укус кліща був короткочасним, ризик зараження кліщовими інфекціями не виключається.

Звичайний сезон захворювання – з пізньої весни до ранньої осені. Кліщі навряд чи будуть на доглянутих ділянках зі скошеною травою навряд, де немає необхідних їм тварин і замало вологи.

Кліщі вибирають багаті зелені насадження, як декоративні, так і природні. Найвища їхня концентрація спостерігається в лісах.

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Фактори, які допоможуть знизити ризик укусу кліща:

  • при знаходженні в зонах можливого знаходження кліщів необхідно наносити на шкіру і одяг репеленти;
  • рекомендується носити сорочки з довгими рукавами, штани заправляти в шкарпетки, довге волосся ховати під капелюх;
  • світлий одяг покращує шанси швидкого виявлення кліща до його присмоктування;
  • необхідно убезпечити від кліщів домашніх тварин шляхом обробки репелентами, носінням спеціальних нашийників.

– Оскільки всі ці рекомендації не завжди практичні, особливо у дітей, ніхто не скасовує щоденний рутинний ретельний огляд складок шкіри, області за вухами, пупка, паху, пахвових западин, волосяної частини голови, – підкреслила Голубовська.

Що робити, якщо кліщ вже присмоктався:

  • зараження набагато менш імовірно, якщо кліщі прикріплені менше 24 годин, але ця ймовірність різко зростає, якщо пройшло 48-72 години і більше, ступінь насичення кліща може орієнтовно визначатися його розмірами;
  • важливо видалити кліща якомога швидше, ніж відкласти це, розшукуючи щипці або рукавички, або повернувшись додому;
  • поширеною помилкою є спроба задушити кліща маслом, вазеліном, лаком або бензином, це тільки збільшить ймовірність інфікування;
  • не можна стискати кліща, розчавлювати і проколювати його, тому як борелії (і інші збудники) можуть перебувати у всіх біологічних рідинах переносника;
  • видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням, краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри і рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати; якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку; перекручування, викручування збільшує шанси відриву частин кліща;
  • якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини, не панікуйте, вони неінфекційні; спробуйте ще раз, якщо не вийшло, зверніться до лікаря або дайте спокійно місця укусу гоїтися;
  • після видалення кліща потрібно обробити місце укусу антисептиком або промити водою з милом.

Джерело
УНН
Теги
Кліщі, Ольга Голубовська, поради лікаря
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