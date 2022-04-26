Як захистити себе в сезон кліщів і що робити, якщо комаха все ж вкусила. Про це одному з українських ЗМІ розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

Чим небезпечний укус кліща

Кліщ є переносником кліщового енцефаліту – важкого захворювання центральної нервової системи. Кліщі можуть також передавати і інші важкі хвороби, в тому числі, чуму, туляремію, бореліоз, бруцельоз, тиф.

Навіть якщо укус кліща був короткочасним, ризик зараження кліщовими інфекціями не виключається.

Звичайний сезон захворювання – з пізньої весни до ранньої осені. Кліщі навряд чи будуть на доглянутих ділянках зі скошеною травою навряд, де немає необхідних їм тварин і замало вологи.

Кліщі вибирають багаті зелені насадження, як декоративні, так і природні. Найвища їхня концентрація спостерігається в лісах.

Фактори, які допоможуть знизити ризик укусу кліща:

при знаходженні в зонах можливого знаходження кліщів необхідно наносити на шкіру і одяг репеленти;

рекомендується носити сорочки з довгими рукавами, штани заправляти в шкарпетки, довге волосся ховати під капелюх;

світлий одяг покращує шанси швидкого виявлення кліща до його присмоктування;

необхідно убезпечити від кліщів домашніх тварин шляхом обробки репелентами, носінням спеціальних нашийників.

– Оскільки всі ці рекомендації не завжди практичні, особливо у дітей, ніхто не скасовує щоденний рутинний ретельний огляд складок шкіри, області за вухами, пупка, паху, пахвових западин, волосяної частини голови, – підкреслила Голубовська.

Що робити, якщо кліщ вже присмоктався: