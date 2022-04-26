Как защитить себя в сезон клещей и что делать, если насекомое все же укусило. Об этом одному из украинских СМИ рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Чем опасен укус клеща

Клещ является переносчиком клещевого энцефалита — тяжелейшего заболевания центральной нервной системы. Клещи могут также передавать и другие тяжелые болезни, в том числе, чуму, туляремию, боррелиоз, бруцеллез, тиф.

Даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми инфекциями не исключается.

Обычный сезон заболевания — с поздней весны до ранней осени. Клещи вряд ли будут на ухоженных участках со скошенной травой вряд, где нет необходимых им животных и мало влаги.

Клещи выбирают богатые зеленые насаждения, как декоративные, так и естественные. Наивысшая их концентрация наблюдается в лесах.

Факторы, которые помогут снизить риск укуса клеща:

при нахождении в зонах возможного нахождения клещей необходимо наносить на кожу и одежду репелленты;

рекомендуется носить рубашки с длинными рукавами, штаны заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу;

светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания;

необходимо обезопасить от клещей домашних животных путем обработки репеллентами, ношением специальных ошейников.

— Поскольку все эти рекомендации не всегда практичны, особенно у детей, никто не отменяет ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупка, паха, подмышечных впадин, волосяной части головы, — подчеркнула Голубовская.

Что делать, если клещ уже присосался: