Мобільний застосунок для жінок, що потерпають від домашнього насильства презентували сьогодні, повідомила Олена Зеленська.

Тривожна кнопка, яку можна швидко натиснути і викликати поліцію, непомітна для кривдника, на екрані смартфону вона виглядає як нейтральна іконка.

Коли жінка натисне кнопку виклику — поліція визначить її перебування через геолокацію. Говорити вголос, телефонуючи на 102, не потрібно. Інша корисна інформація та контакти інших служб допомоги доступні тільки у прихованому інтерфейсі.

Зараз дивляться

Ми навмисне не повідомляємо назву додатку, щоб про нього не дізналися абьюзери. А от ті, хто потерпає від насилля, можуть отримати інформацію та скачати програму, подзвонивши на гарячу лінію 116 123 або написавши в особисті повідомлення на сторінку Розірви коло: https://www.facebook.com/rozirvykolo.

Застосунок презентували разом із Міністерством Внутрішніх справ України, Національною Поліцією України, UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Британського посольства.

Зеленська зауважила, що протистояння російському агресору — не привід забувати про невоєнне насильство. Навпаки, після всього, що переживає наша країна, ми не будемо терпимим до насильства вже ніколи. Ні до якого насильства в ніякій формі.

Джерело: Олена Зеленська