Мобильное приложение для женщин, страдающих домашним насилием презентовали сегодня, сообщила Елена Зеленская.

Тревожная кнопка, которую можно быстро нажать и вызвать полицию, незаметна обидчику, на экране смартфона она выглядит как нейтральная иконка.

Когда женщина нажмет кнопку вызова, полиция определит ее пребывание через геолокацию. Говорить вслух, звоня по телефону на 102, не нужно. Другая полезная информация и контакты других служб помощи доступны только в скрытом интерфейсе.

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Мы специально не сообщаем название приложения, чтобы о нем не узнали абьюзеры. А те, кто страдает от насилия, могут получить информацию и скачать приложение, позвонив на горячую линию 116 123 или написав в личные сообщения на страницу Разорви круг: https://www.facebook.com/rozirvykolo.

Приложение презентовали вместе с Министерством внутренних дел Украины, Национальной Полицией Украины, UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения и при поддержке Британского посольства.

Зеленская отметила, что противостояние российскому агрессору — не повод забывать о невоенном насилии. Напротив, после всего, что переживает наша страна, мы не будем терпимы к насилию уже никогда. Ни к какому насилию никакой форме.

Источник: Елена Зеленская