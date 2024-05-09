Міжнародна команда вчених під час аналізу 16 досліджень за участю понад 1 800 добровольців дійшла висновку, що релаксація, зокрема, прослуховування музики, що розслабляє, та медитація, допомогли жінкам поліпшити вироблення молока і якість харчування їхніх немовлят.

– Це простий і безпечний підхід, який може поліпшити як самопочуття жінок, так і добробут дітей, – йдеться в повідомленні.

Дослідження

Як пояснили вчені, під час досліджень жінки піддавалися впливу музики, керованої релаксації, медитації майндфулнесса і дихальних вправ.

З’ясувалося, що техніки розслаблення посприяли збільшенню вироблення молока, а також пов’язані зі збільшенням набору ваги немовлятами і з легким зменшенням стресу і тривожності в жінок.

Зараз дивляться

Вчені вважають, що техніки релаксації можна пропонувати жінкам, які хочуть збільшити вироблення в них молока або поліпшити набір ваги дітьми.

Користь і для дитини, і для мами

У повідомленні наголошується, що зв’язок ментального здоров’я з лактацією відомий давно, проте лише зараз науковці зібрали всю наявну інформацію щодо того, чи можуть техніки розслаблення позитивно впливати на вироблення молока.

Користь грудного молока для новонароджених давно відома, але останнім часом дослідження стали демонструвати і користь для самої жінки. Наприклад, у жінок, які годують дітей грудьми, виявили менший ризик серцевих порушень.

Джерело: nauka.ua