Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, що вкрай небажано робити на голодний шлунок, щоб не нашкодити своєму організму.

– Багато українців упевнені, що порожній шлунок – це запорука продуктивної роботи, причому як розумової, так і фізичної: мовляв, так організм не витрачає дорогоцінну енергію на перетравлення їжі, – каже Людмила Сердюк.

Однак, за словами медика, фізична активність, зокрема й тренування в спортзалі, на голодний шлунок може закінчитися слабкістю, запамороченням і навіть непритомністю.

Крім того, терапевт нагадала, що на голодний шлунок не можна приймати переважну більшість ліків, якщо на те немає спеціальних рекомендацій. Інакше це може призвести до таких неприємних побічних ефектів, як нудота та блювання.

Також сімейний лікар застерігає від обговорення серйозних і важливих питань на порожній шлунок. Річ у тім, що голод може зробити нас занадто емоційними, нездатними контролювати свої емоції. У такому стані складно знайти спільну мову навіть із друзями, не кажучи вже про малознайомих людей.

Цікаво, що терапевт не радить і лягати спати з порожнім шлунком. За її словами, в цьому разі і заснути складно, і сон буде поверхневим, неякісним. І на ранок ви почуватиметеся розбитими та втомленими.

Ну і, звісно ж, на голодний шлунок у жодному разі не можна пити алкоголь, зазначила лікарка. Насамперед тому, що спиртне здатне сильно подразнювати слизову оболонку шлунка і провокувати посилене відчуття голоду, який, як уже сказано, має прямий і безпосередній вплив на наші емоції.